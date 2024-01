Open d'Australie 2024 : chances françaises, favoris et outsiders... Arnaud Clément décrypte les forces en présence

2024 sera-t-elle l'année d'un 11e titre à Melbourne pour Novak Djokovic et d'un deuxième sacre consécutif pour Aryna Sabalenka ? Les Français tireront-ils leur épingle du jeu lors de cette nouvelle édition de l'Open d'Australie, qui débute dimanche 12 janvier ? S'il est "difficile de se prononcer en amont du premier grand tournoi de l'année [...] et des premières sensations et victoires de la saison", estime Arnaud Clément, certaines tendances s'observent toutefois. Aperçu des états de forme et des favoris avec l'ancien top 10 mondial et consultant pour franceinfo: sport.

Djokovic toujours grand favori à sa propre succession, Alcaraz le talonne

Tenant du titre, le Serbe aux 10 succès à Melbourne, est encore une fois le grand favori de cette édition. "Deux joueurs sont largement aux avant-postes : Novak Djokovic évidemment et derrière lui, Carlos Alcaraz", affirme Arnaud Clément. Blessé au poignet droit lors de son quart de finale perdu à Perth (Australie), il y a une semaine lors de la United Cup, face à Alex De Minaur, le Serbe est apparu détendu à Melbourne lors d'un entraînement ouvert au public mercredi 10 janvier. "Cette blessure n'est pas vraiment quelque chose qui va me rester en tête, je savais que je n'allais pas être à 100% physiquement, émotionnellement et mentalement au cours de la première semaine de la saison. Cela fait partie de la préparation à l'Open d'Australie et c'est là-bas que je veux donner le meilleur de moi-même", avait-il expliqué, après sa défaite. De quoi rassurer en amont du tournoi.

De son côté, si Carlos Alcaraz a connu une deuxième partie de saison plus difficile, après son titre à Wimbledon, l'Espagnol pourrait revenir en grande forme. "On l'imagine bien rebondir de manière très positive cette année, avec une envie et une fraîcheur qu'il avait un peu perdues sur la deuxième partie de saison. Ce début d'année va être intéressant, dès les premiers matchs, afin de suivre son évolution", analyse Arnaud Clément.

Sinner, l'année de la confirmation ?

Derrière le duo de tête, un autre joueur est très attendu en ce début d'année 2024. "Jannik Sinner a montré qu'il était très fort fin 2023, qu'il pouvait battre n'importe qui à la régulière, dans leur domaine, comme Novak Djokovic [lors du Masters masculin en novembre]. Il a été monstrueux dans sa frappe de balle, il est plus agressif, il a amélioré son service, il bouge mieux", constate Arnaud Clément.

"Il faudra donc compter sur Jannik Sinner pour les premiers rôles. Il a franchi des étapes cette année, maintenant, on l'attend comme possible vainqueur de Grand Chelem." Arnaud Clément, ancien Top 10 et consultant pour franceinfo: sport à franceinfo: sport

Grigor Dimitrov, récent vainqueur du tournoi de Brisbane, a lui impressionné en ce début janvier. "Mais c'était au meilleur des trois sets, ce n'est pas la même histoire à Melbourne", nuance l'ancien joueur. Pour d'autres, le début de saison sera un moyen de se remobiliser, à l'image du Grec Stefanos Tsitsipas. "Il sera intéressant de voir comment ceux qui étaient un peu en dessous, vont se relancer. Et pour Tsitsipas, nous allons voir comment il va aller chercher les quelques dernières marches qui lui manquent pour aller chercher la victoire." Holger Rune, s'il est épargné par ses soucis de dos, et Daniil Medvedev, double finaliste à l'Open d'Australie, seront également à surveiller.

Swiatek-Sabalenka toujours au dessus du lot ?

À l'image du tableau masculin, les favorites chez les dames s'annoncent "sans surprise", glisse Arnaud Clément. "La Polonaise Iga Swiatek (numéro 1 mondiale) et la Biélorusse Aryna Sabalenka (2e à la WTA) sont les deux joueuses qui dominent presque outrageusement le circuit. Elles sont régulières et solides sur toutes les surfaces", affirme sans détour notre consultant. Si leur domination est implacable, derrière elles, un peloton de quelques joueuses peut profiter de la moindre opportunité.

"On peut citer la Kazakhstanaise Elena Rybakina (n°3), qui, quand elle joue très bien, peut être irrésistible sur certains tournois. On peut aussi mentionner l'Américaine Coco Gauff (4e), qui, même si son titre à l'US Open reste une petite surprise pour moi, a connu une progression très claire dans son tennis. Qu'elle puisse jouer les premiers rôles, juste derrière Swiatek et Sabalenka, serait plutôt logique", poursuit Arnaud Clément.

Vers un renouveau du côté français ?

Et si l'année 2024 souriait (enfin) aux joueurs tricolores ? Selon Arnaud Clément, l'horizon s'éclaircit pour les Français. "Même s'il manque encore des résultats en Grand Chelem, je trouve que la dynamique, plutôt négative et sur la pente descendante, s'inverse, et je suis optimiste pour 2025, voire 2024. On a trois-quatre joueurs devant, puis un vivier entre la 100e et la 140e place, qui va vite intégrer les 100 premiers", estime-t-il.

"On a vu, notamment chez les jeunes, de nettes progressions, qui peuvent donc logiquement se poursuivre cette saison afin de franchir de nouvelles étapes en termes de niveau de jeu et donc de résultats", appuie-t-il encore. Et parmi eux, Ugo Humbert pourrait entre autres se révéler dès l'Open d'Australie. "Sur la deuxième partie de la saison, il a affiché un niveau de jeu très fort et régulier, notamment sur des Top 10, qu'il peut battre très régulièrement. Il est capable d'aller chercher des gros matchs en Majeur, contre des grands joueurs et jouer au minimum la deuxième semaine, voire mieux", analyse notre consultant.

"Ugo a encore des choses à travailler mais il est en progression constante et dans une très bonne dynamique. Sa manière de jouer est très agressive, ce qui pose des problèmes à beaucoup de joueurs. Je pense qu'on pourra le voir se rapprocher du top 10 prochainement." Arnaud Clément à franceinfo: sport

Derrière Adrian Manarino (20e à l'ATP) et Ugo Humbert (21e), Arthur Fils, fort de sa 35e place à seulement 19 ans, a réalisé une très belle saison 2023. "Il a connu une véritable explosion l'an passé. Il va être un joueur à suivre, assure Arnaud Clément. S'il ne faut pas forcément attendre énormément de lui immédiatement, car il a encore beaucoup de progrès à faire, il peut toutefois réaliser de gros matchs contre les meilleurs joueurs. Il joue déjà bien dès ce début d'année, il est bien entouré et il va continuer à progresser."

En ce qui concerne la cheffe de file du clan tricolore chez les dames, Caroline Garcia, elle aura fort à faire dès son premier tour face à la Japonaise Naomi Osaka, qui fera son retour en Grand Chelem après une pause maternité. "On ne sait pas dans quel état de forme sera Naomi Osaka, mais cela va être intéressant d'observer son retour à Melbourne, le niveau qu'elle va produire en ce début d'année, par rapport au tennis qu'elle a pu pratiquer pendant quelques années, en tant que numéro 1 mondiale incontestée. J'espère que cela ne se fera pas au détriment de Caroline", craint Arnaud Clément. La Lyonnaise, 20e mondiale, a connu une année 2023 en demi-teinte, elle qui n'a pas fait mieux qu'une demi-finale à Guadalajara (Mexique, WTA 1000).