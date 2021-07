Wimbledon 2021 : Djokovic remporte son 20e titre du Grand Chelem face à Berrettini et égale le record de Nadal et Federer

Lorsque l'on est numéro 1 mondial et que l'on se prénomme Novak Djokovic, débuter son match par une double-faute n'a rien d'alarmant. Surtout s'il y a des records à la clef, 3h24 plus tard. Très appliqué mais sans briller, le Serbe est venu à bout de l'Italien Matteo Berrettini en quatre sets (6-7 [4], 6-4, 6-4, 6-3), dimanche 11 juillet, pour décrocher un 6e titre à Londres. Il remporte surtout un 20e tournoi du Grand Chelem, égalant le record masculin co-détenu par Rafael Nadal et Roger Federer.

Djokovic devient aussi le cinquième joueur à réaliser le doublé Roland-Garros/Wimbledon dans l'ère Open, après Rod Laver, Björn Borg, Nadal et Federer, et le deuxième à gagner les trois premiers Majeurs de l'année, après Laver en 1969.