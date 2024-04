Le numéro 1 mondial s'est confié au micro de France Télévisions avant son entrée en lice dans le Masters 1000 de Monte-Carlo, qui a débuté ce dimanche.

En marge du Masters 1000 de Monte-Carlo qui a débuté dimanche 7 avril, Inès Lagdiri-Nastasi a pu s'entretenir avec le numéro 1 mondial Novak Djokovic, pour France Télévisions. Après une année 2023 exceptionnelle avec trois titres et une finale en Grand Chelem, le résident de la Principauté revient sur son début de saison compliqué, sa séparation avec Goran Ivanisevic et son objectif de remporter les Jeux olympiques avec le maillot de la Serbie.

Francetvsport : Vous avez récemment pris la décision de vous séparer de Goran Ivanisevic, pourquoi un tel changement d'entraîneur ?

Novak Djokovic : Je pense que nous sommes arrivés à un moment de rupture. Je lui ai donné mon maximum, comme lui pour moi, donc la séparation était positive, on reste amis. Tous les résultats qu'on a eus sont incroyables, c'est l'un des plus grands entraîneurs de tennis de l'histoire. Maintenant, un nouveau chapitre s'ouvre pour nous deux et je suis concentré pour ce tournoi et cette semaine. Je suis ici avec mon ami Nenad Zimonjic qui était capitaine de Coupe Davis. Je le connais bien, il connaît mon caractère et mon jeu depuis des années. Nous sommes ici sans engagement et on verra après le tournoi quelle stratégie on adoptera pour le futur.

Novak Djokovic à l'entraînement sur les courts de Monte-Carlo le 6 avril 2024 avec Nenad Zimonjic, qui l'accompagne pour le tournoi après sa séparation avec Goran Ivanisevic. (FELICE CALABRÒ / MAXPPP)

Avec votre expérience, vous pensez être capable de vous débrouiller tout seul, sans entraîneur ?

On peut dire que oui, ça fait partie de ma réflexion. J'ai beaucoup d'expérience et je connais mon jeu, donc je peux rester seul, mais pour l'instant, j'aime être sur le court avec Nenad Zimonjic. Je ne sais pas si on va garder cette situation après le tournoi, je n'ai aucune garantie, mais pour l'instant tout se passe bien.

Après une saison 2023 exceptionnelle, est-ce qu'il y a une envie de changement pour retrouver ces résultats ?

Ce n'est pas le début d'année que j'attendais, mais c'est normal quand on affronte Sinner ou Alcaraz qui sont des joueurs de très haut niveau. Je n'ai joué que deux tournois et il me reste beaucoup d'opportunités pour retrouver un meilleur jeu. Avant la saison, j'avais annoncé que je souhaitais atteindre mon meilleur niveau pour Roland-Garros, Wimbledon, les Jeux olympiques et l'US Open.

"Ce bloc de trois mois est ma priorité, tout le reste, c'est du bonus." Novak Djokovic à Francetvsport

Les Jeux olympiques sont donc au centre de votre saison ?

Oui, c'est un vrai objectif, ça l'était déjà dans le passé. Cette année, ce sont sur les courts de Roland-Garros que je connais bien, donc ça va être parfait pour la préparation, même si on va devoir faire un passage sur herbe à Londres avec Wimbledon. Les Jeux olympiques, c'est toujours quelque chose de particulier, c'est un privilège de représenter la Serbie, donc j'espère bien faire.

Justement, ce changement de surface risque d'être compliqué...

C'est compliqué, mais ce n'est pas quelque chose qui est inhabituel, c'est normal. Au tennis, il y a presque chaque semaine, différents tournois sur différentes surfaces, donc l'adaptation est une capacité qu'il faut savoir développer.

Jannik Sinner fait un début de saison incroyable, vous le considérez comme votre principal rival ?

N.D : Sinner fait partie avec Alcaraz de mes deux rivaux principaux, mais beaucoup de joueurs peuvent me battre comme ça a été le cas avec Luca Nardi à Indian Wells (123e au classement ATP au moment de cette rencontre). Tout est possible. Pour moi, la priorité est de retrouver ma qualité de jeu. Une fois que je l'ai retrouvée, je peux gagner tous les plus grands tournois.