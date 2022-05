Tennis : Novak Djokovic affirme avoir "l'intention d'aller à Wimbledon" malgré la non-attribution des points ATP

Le gazon après la terre battue. Tout juste vainqueur de son premier tour face à Yoshihito Nishioka (6-3, 6-1, 6-0) et engagé dans la défense de son titre porte d'Auteuil, Novak Djokovic a assuré, lundi 23 mai, qu'il disputerait Wimbledon cet été.

Le tournoi du Grand Chelem britannique a annoncé il y a quelques jours son intention de ne pas convier les joueurs russes et biélorusses en raison de la guerre en Ukraine. En retour, le tournoi londonien a été sanctionné par les deux organismes gérant les circuits féminin et masculin, la WTA et l'ATP. Ainsi, aucun point comptant pour les classements officiels ne sera distribué lors de la quinzaine (27 juin au 10 juillet).

"Disputer ce tournoi a toujours été un rêve pour moi quand j'étais enfant. Je ne le vois pas au prisme des points ou du prize money", a affirmé le Serbe en conférence de presse. Tenant du titre sur le gazon londonien, il a tout de même réaffirmé qu'il considérait comme une "erreur" la décision de l'organisation de Wimbledon.

"D'un point de vue personnel, cette année je vais perdre au total 4 000 points avec l'Open d'Australie et Wimbledon (...) Donc évidemment ça m'affecte très négativement" Novak Djokovic, numéro un mondial en conférence de presse après sa victoire au premier tour de Roland-Garros

"C'est une situation perdant-perdant pour l'organisation du tournoi et la Fédération anglaise (...) C'est une mauvaise décision, je ne la soutiens pas du tout", a-t-il martelé en apportant un exemple de terrain d'entente qui lui semblait envisageable. "La WTA et l'ATP avaient proposé aux joueurs et joueuses russes, biélorusses et ukrainiens de jouer ensemble des exhibitions en marge du tournoi dont les bénéfices auraient été reversés aux victimes en Ukraine. Mais Wimbledon n'en a jamais vraiment parlé", a-t-il assuré.

Osaka met en doute sa participation au Grand Chelem britannique

L'ancienne numéro un mondiale Naomi Osaka a, elle, expliqué lundi après sa défaite au premier tour contre Amanda Anisimova (7-5, 6-4) qu'elle "penchait plutôt pour ne pas jouer" Wimbledon, faute de points distribués par la WTA.

"Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si je joue à Wimbledon sans points en jeu, ça revient un peu à une exhibition", a déclaré la joueuse japonaise en conférence de presse après son élimination au premier tour à Roland-Garros. Naomi Osaka précise toutefois ne pas avoir encore pris de décision définitive.