Novak Djokovic à l'Open d'Australie ? "Je déciderai quand les conditions seront officiellement connues"

Le doute est toujours présent quant à se présence. Novak Djokovic sera-t-il à Melbourne en janvier prochain ? Rien n'est moins sûr. À ce stade, les autorités australiennes répètent qu'elles ne transigeront pas sur la nécessité d'être complètement vacciné, malgré un scénario ouvrant la porte à la possibilité d'en passer par une quatorzaine, comme évoqué chez les femmes par la WTA.

Alors qu'il débute, lundi 1er novembre, son premier tour à Bercy, le numéro un mondial est revenu sur son après US Open et sa défaite en finale face à Medvedev sans occulter la suite et un potentiel forfait à l'Open d'Australie.

Comment appréhendez-vous votre retour à la compétition ?

Novak Djokovic : Je suis impatient. Ca fait un moment que je n'ai pas joué de tournoi ATP, mes derniers tournois, c'était des Grands Chelems et les Jeux olympiques. Globalement, c'est une saison épuisante, remplie de succès aussi, mais qui m'a demandé beaucoup d'efforts et d'énergie mentale pour gérer beaucoup de choses en dehors du court, et toutes les attentes et la pression autour d'un potentiel Grand Chelem calendaire, et Golden Slam [qui comprend l'or olympique].

Paris let’s gooo !! All smiles to be back here in this beautiful place ❤️ @RolexPMasters



: @corinnedubreuil pic.twitter.com/gIHX5FSBCq — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 31, 2021

Comment avez-vous digéré votre défaite à l'US Open ?

J'ai appris au fil des années à gérer les défaites dans le sens où je les considère comme de supères opportunités d'apprendre et de grandir. J'ai le sentiment que cette défaite est arrivée à la fois au pire et au meilleur moment pour moi, d'une certaine façon. Bien sûr, je suis déçu d'avoir perdu ce match, mais je me suis senti chanceux de recevoir un amour et un soutien du public que je n'avais jamais connus avant dans ma vie.

Ce genre d'énergie que j'ai reçue est une victoire pour la vie. Ça m'a touché au cœur, et ça m'a surpris, je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas mon jour, je n'ai pas été présent comme j'aurais dû l'être en termes de jeu pour gagner ce match. Mais c'est une supère leçon.

Où en est votre réflexion par rapport à votre participation au prochain Open d'Australie ?

Je déciderai si je vais en Australie ou pas après avoir vu un communiqué officiel de Tennis Australia [la Fédération australienne de tennis, qui organise le tournoi]. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce ou communiqué officiels. Jusqu'à ce qu'il y en ait un, je n'en parlerai plus. Quand les conditions pour aller en Australie et pour y jouer seront officiellement connues, alors je verrai ce que je fais personnellement, et aussi ce qu'en pensent les autres joueurs.