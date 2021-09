DIRECT. US Open 2021 : Novak Djokovic va-t-il réaliser le Grand chelem calendaire à New York face à Daniil Medvedev ?

Les grands esprits se rencontrent. Le n°1 mondial serbe défie la tête de série n°2 Daniil Medvedev pour la finale de l'US Open 2021, dimanche 12 septembre (22h30). Tombeur d'Alexander Zverev en cinq sets lors de la demi-finale, Novak Djokovic va disputer sa 31e finale d'un tournoi du Grand Chelem et égalise ainsi le record de Roger Federer. Mieux encore, le Serbe n'est plus qu'à une victoire du Grand Chelem calendaire après avoir raflé tous les titres en majeurs cette saison (Roland-Garros, Open d'Australie, et Wimbledon).

En face, le n°2 mondial Daniil Medvedev s'est défait du Canadien Félix Auger-Aliassime en trois sets au tour précédent. Le Russe n'a jamais remporté de tournoi du Grand Chelem mais tentera de signer l'exploit de sa jeune carrière face à l'insolent Djokovic, qui l'a déjà vaincu en finale de l'Open d'Australie 2021. En huit confrontations au total, Novak Djokovic n'a perdu que trois fois face à Medvedev. Suivez le match en direct !