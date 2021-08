US Open 2021 : Ashleigh Barty dans le tableau de Karolína Pliskova, Alizé Cornet face à Ons Jabeur au premier tour

Le tirage au sort du tableau féminin de l’US Open 2021, réalisé jeudi 26 août après celui des hommes, a placé la tenante du titre, Naomi Osaka, dans la même partie de tableau que Coco Gauff, une des révélations de la saison. Redescendue à la 3e place mondiale, la Japonaise débutera en douceur contre la Tchèque Marie Bouzkova.

Un quart possible l'attend contre l'Ukrainienne Elina Svitolina (6e mondiale), avant une éventuelle demie contre la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e mondiale). À moins que Victoria Azarenka (19e), qu'elle a battue en finale l'an dernier, parvienne à jouer les trouble-fêtes.

Dans la partie haute, sa rivale, l'Australienne et numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, commencera son tournoi face à Vera Zvonareva, finaliste de l'US Open en 2010 et redescendue à la 101e place au classement WTA.

Barty pourrait croiser sur sa route vers la finale la Tchèque Karolina Pliskova (4e) ou la Canadienne Bianca Andreescu (7e), lauréate de l'épreuve en 2019 aux dépens de Serena Williams, grande absente cette année.

