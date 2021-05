Roland-Garros 2021 : Naomi Osaka refuse d'assister aux conférences de presse

Dans un message posté mercredi 26 mai dans la soirée, Naomi Osaka a indiqué qu'elle ne participerait pas aux conférences de presse lors du prochain Roland-Garros, qui débute dimanche à Paris. "J'espère que vous allez bien. Je vous écris pour vous dire que je ne ferai aucune conférence de presse pendant Roland-Garros. J'ai souvent ressenti que les gens n'ont pas de considération pour la santé mentale des athlètes, et cela se confirme quand je vois une conférence où lorsque j'y participe. Je me suis souvent retrouvé à répondre à des questions qui ont déjà été posées plusieurs fois, ou des questions qui sèment le trouble dans nos esprits, et je ne vais me soumettre à des gens qui doutent de moi", a débuté la n°2 mondiale.

La Japonaise a accentué son propos, expliquant avoir vu plusieurs joueurs subir mentalement l'exercice de la conférence de presse après un résultant décevant ou lors d'une période compliquée.

"J'ai regardé beaucoup d'athlètes se décomposer dans une salle de presse après une défaite et je sais que vous aussi. Je pense que la situation entière est comme frapper quelqu'un à terre et je ne comprends pas le raisonnement derrière cela." Naomi Osaka sur Instagram

Consciente que son geste est interdit, la première Japonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem espère que l'amende qu'elle anticipe aura un intérêt pour la suite. "Ne pas participer aux conférences n'a rien de personnel envers le tournoi, et quelques journalistes m'ont interviewé depuis que je suis jeune, et j'ai une relation amicale avec la plupart d'entre eux. Cependant, si les organisateurs pensent qu'ils peuvent continuer à dire 'participez ou vous recevrez une amende', et continuent à ignorer la santé mentale des athlètes qui sont la pièce centrale de cette coopération, alors laissez-moi rire. Bref, j'espère que le montant considérable des amendes que je paierai ira à un organisme de charité pour la santé mentale."