Tennis : Gaël Monfils déclare forfait pour le tournoi de Monte-Carlo

Après les forfaits notamment de Rafaël Nadal et Carlos Alcaraz, les organisateurs du tournoi monégasque ont annoncé l'absence du tennisman français, jeudi.

Touché au poignet à Miami il y a deux semaines, Gaël Monfils a finalement renoncé à participer au Masters 1000 de Monte-Carlo (du samedi 8 au dimanche 16 avril), jeudi 6 avril, ont annoncé les organisateurs du tournoi. Alors qu'il avait assuré que la douleur ressentie au poignet ne remettait pas en cause la suite de sa carrière et qu'il espérait jouer à Monte-Carlo, le Français n'intègrera pas le tableau final à Monaco. Depuis sa finale perdue contre Rafael Nadal en 2016, il n'a plus jamais participé au tournoi monégasque.

Revenu en mars sur le circuit à l'occasion du premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells, après sept mois à soigner un pied, c'est un nouveau coup dur pour le joueur de 36 ans, tombé au 324e rang mondial. Son absence permet au Britannique Jack Draper d’intégrer le tableau et de libérer sa wild-card, ce qui pourrait bénéficier à l'Autrichien Dominic Thiem ou aux Français Arthur Fils et Luca Van Assche.

L'hécatombe à Monte-Carlo

Avant Gaël Monfils, Rafaël Nadal, onze fois vainqueur du tournoi, et le numéro 2 du classement ATP Carlos Alcaraz, auteur d'une tournée nord-américaine très prolifique, ont tous deux été contraints de déclarer forfait avant l'épreuve monégasque. Autres absents de marque, les deux Canadiens Félix Auger-Aliassime (7e mondial) et Denis Shapovalov (27e mondial) ont eux aussi renoncé à participer au tournoi.