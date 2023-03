Tennis : contraint à un 24e abandon en carrière, Gaël Monfils rechute et égale un malheureux record

Opposé à Ugo Humbert au premier tour du Masters 1000 de Miami, mercredi, Gaël Monfils a ressenti une douleur à la main dans le premier set et a abandonné.

Son corps lui joue encore de mauvais tours. Alors qu’il avait été absent sept mois du circuit et qu’il disputait seulement son troisième match depuis son retour, à Indian Wells au début du mois, Gaël Monfils a été contraint à l’abandon, mercredi 22 mars, pour son entrée en lice au Masters 1000 de Miami, contre le Français Ugo Humbert.

Les deux hommes étaient à égalité, trois jeux partout dans le premier set, quand l’ancien numéro 6 mondial a ressenti une vive douleur à la main, sur un service.

Gaël Monfils est sorti du court en grimaçant. Il s’agit de son 24e abandon sur le circuit principal, un record qu’il partage désormais avec l’Allemand Tommy Haas et le Croate Janko Tipsarevic. Cette nouvelle blessure vient s’ajouter à une longue liste pour le Français, qui revenait à peine d’un problème au pied à cause duquel il avait manqué sept mois de compétition depuis août 2022. Il avait déjà déclaré forfait pour Roland-Garros et la saison sur gazon en raison d’une opération du talon plus tôt l’année dernière. Puis, il avait abandonné à Montréal en août, mettant fin à sa saison avant l'US Open.

Depuis son quart de finale à l’Open d’Australie il y a un peu plus d’un an, le Français n’a ainsi disputé que 14 matchs, et a été relégué à la 280e place mondiale.

Objectif Paris 2024 si son corps le lui permet

"J’ai peur d’un truc. Si je me reblesse, c’est fini. Rideau. Je sais que je suis sur un fil", avait-t-il déclaré après sa défaite à Indian Wells. Si la nature de sa nouvelle blessure à la main n’est pas encore connue, elle soulève de nouvelles inquiétudes pour le joueur français : "Je me suis fait mal, je vais rentrer faire des examens et, de là, je vais avoir un traitement, a-t-il déclaré à Miami. Si ça se trouve c'est deux semaines, six ou plus, je n'en sais rien. J'espère le moins possible […] Je ne le souhaite pas, mais si on me dit que je me suis cassé le poignet et que j'en ai pour neuf mois, bah oui là tu penses à des trucs... Mais je ne crois pas en avoir pour neuf mois d’arrêt".

Gaël Monfils, qui se fixe toujours une participation aux Jeux olympiques de Paris 2024 comme objectif, veut rester positif : "Je ferai tout pour continuer à jouer. J'aime ce que je fais. Vous savez, j'aurais pu arrêter il y a longtemps, mais j'aime toujours ça. Je m'amuse toujours autant".