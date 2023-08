Tennis : fin de parcours à Cincinnati pour Gaël Monfils, battu par Novak Djokovic

Adrian Mannarino est lui qualifié pour son deuxième quart de finale de Masters 1000 en carrière après l'abandon de son adversaire Mackenzie McDonald, jeudi.

Après deux performances de haut niveau contre des joueurs du Top 15 mondial, la marche était trop haute pour Gaël Monfils. Le Français a été éliminé au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati, jeudi 17 août, par Novak Djokovic (6-3, 6-2). Le Serbe s'est montré sans pitié pour établir un nouveau record du plus grand nombre de face-à-face remportés dans l'ère Open chez les hommes, avec une 19e victoire consécutive contre le joueur Français de 36 ans.

"Ce n'était peut-être pas le match que j'espèrais contre le GOAT (Greatest of all time, le plus grand de tous les temps), mais c'est toujours un honneur et un plaisir d'affronter Novak Djokovic. Malgré tout, ça reste une semaine positive. je vais me reposer pour être au top à l'US Open", a réagi Gaël Monfils sur Twitter.

Avec ses victoires contre Stefanos Tsitsipas (numéro 4 mondial) à Toronto, puis contre Cameron Norrie (numéro 15) et Alex de Minaur (numéro 12) à Cincinnati, le Français va aborder le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année en confiance, à partir du 28 août. Classé 211e mondial avant le Masters 1000 dans l'Ohio, il va également gagner 50 places au classement ATP.

Adrian Mannarino en quarts de finale

Eliminé d'entrée à Toronto, Adrian Mannarino, lui, se rassure. Après avoir battu Richard Gasquet et Felix Auger-Aliassime, le 32e joueur mondial, qui menait 6-4, 3-0, le Francilien a bénéficié de l'abandon de Mackenzie McDonald pour se qualifier pour les quarts de finale à Cincinnati. Il y retrouvera Alexander Zverev et est assuré de grimper dans le top 25 mondial en début de semaine prochaine.