Rome : Caroline Garcia rassurante, Terence Atmane sur sa lancée et Adrian Mannarino balayé... Ce qu'il faut retenir des matchs de vendredi

Après le forfait du numéro 1 français, Ugo Humbert, son dauphin Adrian Mannarino a pris la porte dès le deuxième tour du Masters 1000 de Rome, vendredi 10 mai. Terence Atmane poursuit sa belle semaine romaine et retrouvera le 10e mondial Grigor Dimitrov au prochain tour. Caroline Garcia a rendez-vous avec Danielle Collins au troisième tour, tandis que Varvara Gracheva et Océane Dodin ont été éliminées sans pouvoir lutter.

Du côté des têtes d'affiche, Alexander Zverev (5e) et Jelena Ostapenko (10e) ont passé le deuxième tour sans trembler, comme Grigor Dimitrov. Ons Jabeur (9e) a été éliminée prématurément.

Destins contrastés pour Mannarino et Atmane

Adrian Mannarino (21e), loin de son meilleur niveau, a été balayé par Zhizhen Zhang (56e) en à peine plus d'une heure de jeu (6-1, 6-3). Visiblement pas au mieux physiquement, le Français a été dominé dans tous les secteurs du jeu, aussi bien sur son service (47 % de points gagnés) que sur celui de son adversaire (29 % de points gagnés). Il enchaîne un cinquième revers de rang, n'ayant plus gagné depuis le premier tour d'Indian Wells contre Tomas Machac.

La forme est bien là pour Terence Atmane (137e), qui profite de l'abandon de Lorenzo Musetti (29e), à cause d'un virus intestinal et de fièvre, pour rallier le troisième tour. Il avait remporté le premier set avant que son adversaire ne jette l'éponge (7-5, 1-0 ab.). Le jeune Boulonnais (22 ans) poursuit son beau parcours sur l'ocre italien, après avoir éliminé Thanasi Kokkinakis (94e) et Harold Mayot (130e) en qualifications, puis Christopher Eubanks (43e) au premier tour. Il signe sa troisième victoire sur le circuit principal et en Masters 1000, après celle contre Jordan Thompson au premier tour de Shanghai en octobre 2023.

Caroline Garcia sérieuse, Gracheva et Dodin impuissantes



Caroline Garcia (23e) s'est fait peur dans la seconde manche, mais la Française a assuré l'essentiel contre Elisabetta Cocciaretto (56e). Après un premier set largement dominé (6-2 en 34 minutes) - où elle n'a concédé que trois points sur son service -, la meilleure Tricolore a été menée 3-0 puis 5-2 dans le second acte. Sans s'affoler, Caroline Garcia a même sauvé une balle de set en faveur de l'Italienne, avant de conclure le match au tie-break (7-6), et ainsi remporter une cinquième victoire en autant de rencontres sur terre battue face à cette adversaire. Elle retrouvera Danielle Collins (15e), qui l'a éliminée en quarts de finale du tournoi de Miami fin mars, au troisième tour.

Les autres Françaises n'ont pas été en mesure de lutter au deuxième tour. Varvara Gracheva (88e) a été dominée par la Grecque Maria Sakkari (8e) en deux manches sèches (6-2, 6-2). La Tricolore d'origine russe, sortie des qualifications, n'a rien pu faire contre la récente finaliste d'Indian Wells. Trop fébrile au service (49% de points gagnés seulement), elle a concédé quatre breaks sans convertir aucune de ses opportunités (quatre balles de break manquées).

Océane Dodin (73e) n'a même pas pu défendre ses chances. Repêchée en dernière minute après le forfait de la tenante du titre Elena Rybakina, la Lilloise a été contrainte d'abandonner en fin de première manche contre la Roumaine Irina-Camelia Begu (161e), après moins d'une demi-heure de jeu (5-2, ab.).

Alexander Zverev au rendez-vous, pas Ons Jabeur

La belle surprise française de la semaine, Terence Atmane, aura fort à faire au troisième tour puisqu'il affrontera Grigor Dimitrov (10e), qui a effacé Yoshihito Nishioka (80e) sans ciller (7-5, 6-4). De retour dans le top 10 mondial, l'élégant Bulgare s'est montré magistral sur ses mises en jeu (83% de points gagnés au service), distribuant le jeu avec adresse et efficacité (32 coups gagnants pour 10 fautes directes seulement).

Alexander Zverev (5e) a été tout aussi solide contre Aleksandar Vukic (70e), se montrant même expéditif dans la première manche avant de résister à l'agressivité de l'Australien dans le second set (6-0, 6-4).

Dans le tableau féminin, Ons Jabeur (9e) est retombée dans ses travers contre Sofia Kenin (58e), qui l'a battue après 2h19 de jeu (7-5, 2-6, 6-4). La triple finaliste en Grand Chelem, qui restait sur un quart de finale encourageant à Madrid, a retrouvé les défauts de son début de saison décevant, ne parvenant jamais à imposer son jeu par manque de régularité. Au contraire de sa poursuivante au classement WTA, la Lettonne Jelena Ostapenko (10e), qui a disposé sans difficulté d'Anastasia Potapova (43e) (6-4, 6-2).