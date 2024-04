Madrid : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner secoués mais qualifiés, Iga Swiatek dans le dernier carré... Ce qu'il faut retenir des matchs de mardi

Ça passe pour presque toutes les têtes d'affiche à Madrid. Sur la terre battue de la capitale espagnole, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Daniil Medvedev ont tous décroché leur billet pour les quarts de finale, mardi 30 avril, au Masters 1000 de Madrid. Dans le tableau féminin, Iga Swiatek a été la première à se qualifier pour le dernier carré.

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont chercher leur qualification

Alcaraz et Sinner ont tous les deux bataillé pour rallier les quarts de finale. Jannik Sinner, numéro 2 mondial et tête de série numéro 1, a remonté un premier set perdu pour finalement renverser Karen Khachanov (5-7, 6-3, 6-3) après un peu plus de deux heures de jeu. L'Italien s'est montré plus solide et opportuniste que son adversaire pour conclure les points. Il retrouvera au prochain tour Felix Auger-Aliassime ou Casper Ruud.

De son côté, le jeune Espagnol, double tenant du titre, a finalement pris le meilleur sur Jan-Lennard Struff (6-3, 6-7(5), 7-6(4). Poussé à la troisième manche décisive par l'Allemand, dans laquelle il a mené puis été secoué, il a pu compter sur le soutien du public pour conclure le match après un tie-break enflammé. Il affrontera Andrey Rublev en quarts de finale.

Lui a d'ores et déjà signé son meilleur résultat dans le tournoi. Grâce à sa victoire en deux sets contre Alexander Bublik (7[7]-6[3], 6-4), Daniil Medvedev a décroché son premier quart de finale à Madrid, le dernier Masters 1000 où il n'avait pas encore atteint ce stade. Il pourrait y retrouver le revenant Rafael Nadal, qui affronte plus tard dans la soirée Jiri Lehecka.

Zverev passe à la trappe

Le prochain tour se disputera sans Alexander Zverev. L'Allemand, qui s'est imposé deux fois dans la capitale espagnole, a été battu en huitièmes par l'Argentin Francisco Cerundolo (n°22), en deux petits sets (6-3, 6-4). Dominé, Zverev n'a pas réussi à s'appuyer sur son service et a cédé face à la puissance et la justesse de son adversaire du fond du court. Comme à Monte-Carlo, le numéro 5 mondial chute avant les quarts de finale, et ne se rassure pas beaucoup, à moins d'un mois du coup d'envoi de Roland-Garros. Cerundolo, qui a signé sa première victoire de l'année contre un membre du top 10, retrouvera Taylor Fritz (n°13) en quarts de finale.

Iga Swiatek au rendez-vous des demies

Dans le tableau féminin, la numéro 1 mondiale continue de tracer sa route. Face à Beatriz Haddad Maia, Iga Swiatek a remonté un set de retard, son premier concédé dans le tournoi, pour renverser la vapeur et décrocher son ticket pour les demi-finales (4-6, 6-0, 6-2). Après la perte de la première manche, la Polonaise n'a pas paniqué et a infligé un 6-0 sec à son adversaire pour revenir à hauteur, avant de s'adjuger la troisième manche décisive. Elle affrontera pour une place en finale la gagnante de l'opposition entre Madison Keys et Ons Jabeur.