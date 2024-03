Indian Wells : Humbert, Mannarino et Monfils au troisième tour, Burel frustrée, Djokovic lâche un set

Après une soirée décevante pour les Français vendredi, les têtes d'affiche du tennis tricolore ont répondu présent, samedi 9 mars, à l'occasion du tournoi californien d'Indian Wells. Ugo Humbert (14e mondial) et Adrian Mannarino (21e) ont tenu leur rang, alors que Clara Burel (47e) et Océane Dodin (85e) sont tombées avec les honneurs contre des adversaires mieux classées. Au total, six des neuf Tricolores engagés se sont qualifiés pour la suite du tournoi.

Monfils éclatant face à Hurkacz

Gaël Monfils a excellé face au 8e joueur mondial, le Polonais Hubert Hurkacz. Le Français âgé de 37 ans et 54e mondial a eu besoin de trois sets (6-0, 6-7, 6-2) pour valider sa plus belle victoire de la saison, à l'issue d'un match nocturne. Son dernier succès contre un membre du Top 10 datait d'août 2023 contre le Grec Stefanos Tsitsipas lors du Masters 1000 de Toronto.

"Je sens que je joue bien, je sens que je me déplace de mieux en mieux, ça me permet de créer une tactique où je me sens bien, où je peux gêner ces joueurs-là. J'ai eu un bon 'momentum' aujourd'hui [samedi], de bien commencer ça aide, j'ai surfé sur ça et j'ai réussi à bien le tenir", a commenté Monfils. "Je monte en puissance progressivement. Je suis content, c'est un bon match de gagné", a-t-il poursuivi. Au prochain tour, Gaël Monfils affrontera lundi le Britannique Cameron Norrie (28e), vainqueur du tournoi en 2021, pour une place en huitièmes de finale.

Djokovic imparfait mais victorieux

Un retour victorieux. Le Serbe, numéro un mondial, Novak Djokovic, qui n'avait plus disputé ce tournoi depuis 2019, et ne l'a plus remporté depuis 2016 (après 2008, 2011, 2014 et 2015), a fait son entrée en lice samedi face à l'Australien Aleksandar Vukic (69e), en s'imposant 6-2, 5-7, 6-3. De nouveau le bienvenu aux Etats-Unis malgré sa non-vaccination contre le Covid-19, Djokovic n'a pas été parfait contre Vukic, qui a souvent tenu l'échange face à son prestigieux adversaire.

L'Australien a notamment remporté le deuxième set d'un superbe retour laser sur la ligne, spécialité habituelle de Djokovic. Mais le numéro 1 mondial, qui n'avait plus joué depuis son élimination en demi-finale de l'Open d'Australie en janvier, a su serrer le jeu au moment opportun pour s'éviter trop d'ennuis. Avec cette nouvelle victoire, le Serbe a remporté son 400e match en Masters 100. Enfin, la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka a elle frôlé la sortie, et sauvé quatre balles de match face à l'Américaine Peyton Stearns lors d'un combat de près de trois heures (6-7, 6-2, 7-6).

Humbert, Mannarino et Fils au rendez-vous

Le numéro 1 français, Ugo Humbert (14e), a livré un match très sérieux pour se débarrasser de l'Américain Patrick Kypson (151e) en deux manches (6-4, 6-4). Le Messin, entré dans le top 15 mondial la semaine dernière au bénéfice de sa victoire à l'ATP 500 de Dubai, a fait montre d'une grande maîtrise sur ses jeux de service pour poursuivre sa bonne dynamique.

De son côté, Adrian Mannarino (21e) a balayé le Tchèque Tomas Machac (63e) en deux sets (6-1, 6-2) et à peine plus d'une heure de jeu. Le numéro 2 français a pu dérouler son jeu sans jamais être inquiété par son adversaire, tombeur de Stanislas Wawrinka au premier tour. Un peu plus tard, Arthur Fils (43e) a été très sérieux contre Alejandro Davidovich Fokina (23e), en s'imposant en deux sets (6-3, 6-4). C'est la deuxième fois qu'il domine l'Espagnol sur dur en autant de rencontres. Alexandre Müller n'a quant à lui pas tenu la distance face à Grigor Dimitrov (7-5, 6-2).

Garcia OK, Burel KO

Un crève-cœur. Clara Burel, numéro 2 française (47e), a livré un match de haut vol pour rivaliser avec la numéro 3 mondiale, Coco Gauff, mais a finalement été battue après plus de deux heures de jeu (2-6, 6-3, 7-6 [7-4]). La Bretonne a poussé l'Américaine dans ses retranchements, menant 4-0 dans la manche décisive. Un avantage qui n'a pas été suffisant pour battre la native d'Atlanta qui n'a jamais lâché jusqu'au tie-break final.

"C'est la façon dont on se comporte les mauvais jours, pas les bons, qui importent vraiment", a philosophé la jeune star, dernière vainqueure de l'US Open, qui fêtera ses 20 ans mercredi. Clara Burel confirme par ailleurs sa montée en puissance, après avoir obtenu sa première victoire contre une joueuse du top 10 en janvier à l'Open d'Australie, en battant Jessica Pegula (5e).

Never count her out 🚫@CocoGauff fight backs from 2-5 in the final set to defeat Burel 2-6 6-3 7-6(4)!#IndianWells | #TennisParadise pic.twitter.com/dSLG0ayG5G — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2024

Océane Dodin (85e) n'a pas non plus réussi à bousculer la hiérarchie contre la 12e joueuse mondiale, Daria Kasatkina, qui l'a battue sans trembler malgré un deuxième set accroché (6-3, 7-6). Diane Parry (61e) a quant à elle dominé la Canadienne Leylah Fernandez (22e) en trois manches après un rude combat (7-5, 5-7, 6-2). La tête d'affiche française, Caroline Garcia (26e), s'est enfin rassurée après quatre défaites de rang. Elle a réussi son entrée en lice, non sans quelques frayeurs, en éliminant en trois sets (6-1, 3-6, 6-3) la Bulgare Viktoriya Tomova (75e).