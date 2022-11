DIRECT. Masters 1000 de Paris-Bercy : suivez la demi-finale entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic est lancé. Invaincu depuis un mois et demi et engagé dans une série de douze succès consécutifs (sans perdre le moindre set), le Serbe affronte Stefanos Tsitsipas, samedi 5 novembre, en demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Il retrouve celui qu'il a aisément battu en finale de l'Open d'Astana le 9 octobre (6-3, 6-4), un adversaire contre lequel il n'a plus perdu depuis trois ans (une série de sept victoires est en cours).

Sur le papier, tout indique que "Nole" est parti pour défendre son titre à dans l'Accor Arena. Mais le duel entre les deux hommes est plus équilibré qu'on ne peut le croire quand ils jouent sur dur : deux victoires pour le Grec, trois pour le Serbe. Quoi qu'il en soit, Stefanos Tsitsipas devra soulever des montagnes pour prolonger son aventure parisienne. Suivez le match minute par minute.