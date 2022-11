DIRECT. Masters 1000 de Paris-Bercy : entre Holger Rune et Félix Auger-Aliassime, qui remportera le choc de la Next Gen ? Suivez la demi-finale

Qui d'Holger Rune ou de Félix Auger-Aliassime décrochera le précieux billet pour la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy ? Le Canadien Félix Auger-Aliassime confirme sa montée en puissance dans la capitale française, après ses trois trophées glanés en autant de semaines à Florence, Anvers et Bâle. S'il venait à soulever un quatrième titre d'affilée à Paris, où il jouera sa première demi-finale, il réaliserait alors une performance qui n'a plus été réalisée depuis plus de quarante ans. A l'automne 1981, Ivan Lendl en avait même remporté cinq en cinq semaines.

Holger Rune en pleine éclosion

De son côté, Holger Rune est lui en pleine éclosion. Pour la première fois de sa carrière, le jeune Danois de 19 ans jouera sa première demi-finale de Masters 1000. En pleine confiance depuis le début du tournoi parisien, avec ses trois succès contre des joueurs du top 10 (Hurkacz et Rublev avant Alcaraz), Rune est aussi sur une belle dynamique, avec un titre à Stockholm en octobre, encadré par deux finales, à Sofia et Bâle, justement contre "FAA". Suivez le match en direct (à partir de 14h00).