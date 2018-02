Tennis : dès 2019, la Coupe Davis devrait se disputer sur une semaine et dans un lieu unique

La Fédération internationale a proposé, lundi, une formule complètement renouvelée. Mais certains joueurs n'apprécient guère cette révolution.

La Coupe Davis sous sa forme actuelle vit certainement ses dernières heures. La Fédération internationale de tennis a dévoilé, lundi 26 février, sa proposition de réforme de la compétition. Plus qu'une évolution, une révolution. Et ce, dès 2019.

Terminés, les quatre tours répartis tout au long de la saison. Le célèbre "Saladier d'argent" serait décerné à l'issue d'une semaine unique de compétition. Elle se tiendrait au mois de novembre, entre dix-huit équipes réunies dans un seul et même lieu.

Autre changement de taille, les équipes s'affronteraient d'abord en poules pour se qualifier en quart de finale. Chaque rencontre serait composée de deux matches de simples et d'un double disputés au meilleur des trois manches (5 manches jusque-là). Ce format "Coupe du monde" doit être approuvé en août par l'assemblée générale annuelle de la Fédération internationale.

Pour mettre en place son "big bang" de la petite balle jaune, l'ITF s'est associée au groupe d'investissement Kosmos, dont le président est un certain... Gerard Piqué, footballeur du FC Barcelone. "Kosmos est heureux de rejoindre ce partenariat excitant avec l'ITF, a déclaré le défenseur espagnol. Ensemble, nous pouvons élever la Coupe Davis vers de nouveaux sommets pour en faire une incontournable Coupe du monde tennis, regroupant les meilleures nations et les meilleurs joueurs."

I’m so excited to announce this historic partnership with the @ITF_Tennis ➡️ https://t.co/Wk6JeCZ928 pic.twitter.com/PkRuRhzqmu — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 février 2018

"RIP Davis Cup"

Mais ce format à venir ne plaît pas à tout le monde. Plusieurs joueurs et anciens jours ont réagi sur Twitter. Des Français, mais aussi des étrangers. A l'image de Paul-Henri Mathieu qui écrit "Rip Davis Cup".

RIP old Davis Cup! You were an outstanding competition...and at my time as the kid a dream to be part of it... hopefully the next one will be the same?!? https://t.co/ZNwbi8njlL — Paul Henri Mathieu (@PHMofficiel) 26 février 2018

Ok la Coupe Davis était à bout de souffle, mais il y avait d'autres solutions à expérimenter avant ce chgt radical ?!

De fait, on tue l'esprit, l'ambiance et les valeurs de cette compétition mythique.

Honnêtement ? Ça (me) fait grave chier#CoupeDavis #Djokovic pic.twitter.com/hPO9Q3JqQe — Arnaud Di Pasquale (@ArnaudPasquale) 26 février 2018

D'autres sportifs se félicitent de cette réforme. C'est le cas de l'Américain Andy Roddick, retraité des courts, Il estime que c'est une "bonne nouvelle !"

My understanding is that there’s still a bit of a process as far as getting votes to confirm later this year ... I think it’s necessary and inevitable for survival of D Cup. Good news! https://t.co/Qhf262Ts7a — andyroddick (@andyroddick) 26 février 2018

Même sentiment pour son compatriote Mardy Fish. Lui attendait depuis "LONGTEMPS" ce changement.