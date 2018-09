DIRECT. Coupe Davis : la France tout près de la finale ! Julien Benneteau et Nicolas Mahut mènent 2 sets à 0 face aux Espagnols

Ce qu'il faut savoir

La France est aux portes de la finale de Coupe Davis. Elle mène 2-0 après les victoires en simples de Benoît Paire et Lucas Pouille, vendredi 14 septembre. Le double entre, d'un côté, Julien Benneteau et Nicolas Mahut et de l'autre Feliciano Lopez et Marcel Granollers, samedi à Villeneuve-d'Ascq (Nord), peut permettre aux tennismen tricolores de venir à bout de l'Espagne. Vous pouvez regarder et commenter cette rencontre décisive sur franceinfo.fr à partir de 14 heures, avec francetv sport.

Un double pour finir ? Le capitaine des Bleus, Yannick Noah, rêve d'une victoire en double pour boucler la qualification dès ce samedi. "C'est une chance et il faut essayer de la saisir. Ce serait une belle histoire de finir sur ce double", a-t-il estimé. Pour le moment, c'est bien parti : Julien Benneteau et Nicolas Mahut mènent 2 sets à 0 face au duo espagnol.

Baptême du feu réussi pour Benoît Paire. Lui qui à 29 ans n'avait jamais joué une rencontre de Coupe Davis et qui affrontait un joueur, Pablo Carreno Busta, mieux classé que lui (21e mondial), a non seulement gagné, mais il y a ajouté l'art et la manière. "J'ai vraiment kiffé aujourd'hui. J'ai pris du plaisir et j'avais des choses à prouver", a résumé le joueur, qui n'avait pas enfilé le maillot de l'équipe de France depuis son exclusion des Jeux olympiques de Rio (Brésil) en 2016.

Une période toujours compliquée pour Lucas Pouille. La victoire du Nordiste n'a pas épousé la même physionomie, mais le joueur a su puiser dans ses ressources et se faire violence. Avec 87 fautes directes au compteur, il s'est énormément compliqué la tâche. Mais son mérite est de ne jamais avoir lâché, pour conclure sur sa troisième balle de match. "Aujourd'hui je gagne même si je ne joue pas mon meilleur tennis (...) c'est en répétant ce genre d'efforts que ça va revenir", a expliqué Lucas Pouille.