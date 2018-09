Coupe Davis : Rafael Nadal déclare forfait pour la demi-finale contre la France le week-end prochain

L'Espagnol a été contraint à l'abandon en demi-finale de l'US Open face à Juan Martin Del Potro.

Coup dur pour l'équipe d'Espagne de Coupe Davis : Rafael Nadal a officialisé son forfait pour la demi-finale face à la France, du vendredi 14 au dimanche 16 septembre, à Lille (Nord). Le n°1 mondial a dû abandonner en demi-finale de l'US Open contre Juan Martin Del Potro, vendredi 7 septembre, et souffre d'une petite lésion du tendon rotulien qui l'éloignera des courts pendant un mois. Le sélectionneur espagnol, Sergi Brugera, annonce qu'il sera remplacé par Albert Ramos.

Pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer une équipe d'Espagne très compacte, et composée de joueurs mieux classés que les Tricolores : Pablo Carreno Busta (12e à l'ATP), Roberto Bautista Augut (22e), Albert Ramos (52e) Feliciano Lopez (63e) et Marcel Granollers (107e).

Yannick Noah a quant à lui appelé Benoît Paire (56e), aux côtés de Richard Gasquet (25e) et Lucas Pouille (17e), pour défendre les chances françaises. Nicolas Mahut (131e), Julien Benneteau (60e) et Adrian Mannarino (29e) en remplaçant complètent la sélection. Jo-Wilfried Tsonga et Pierre-Hugues Herbert ont dû renoncer sur blessure.