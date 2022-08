WTA 1000 de Cincinnati : Caroline Garcia vient à bout de Sabalenka et se qualifie pour la finale

Elle a surmonté tous les événements. Malgré un bras gauche souffrant et plusieurs interruptions à cause de la pluie, Caroline Garcia s'est qualifiée pour la finale du WTA 1000 de Cincinnati, samedi 20 août. La Française s'est défaite d'Aryna Sabalenka (6-2, 4-6, 6-1), poursuivant son parcours idyllique. Petra Kvitova, 28e joueuse mondiale, l'attend en finale dimanche.

35e au classement WTA, Garcia n'était pourtant pas donnée favorite contre la Biélorusse, 7e mondiale. Mais la Française a été plus forte, comme en atteste un premier set rondement mené (5 aces, 13 coups gagnants et 5 fautes directes). Une interruption de 2h30 a refroidi Garcia dans la deuxième manche, mais elle s'est ressaisie dans la troisième.

Première joueuse issue des qualifications à se qualifier en finale

Même le retour de la pluie - 1h30 de pause alors qu'elle menait 3-1 - ne l'a pas perturbée. "Je suis très contente de la façon dont j'ai préparé mon retour sur le court, j'étais vraiment prête pour chaque point", a savouré l'intéressée en conférence de presse.

Victorieuse de deux tournois en juin et juillet, Garcia va désormais viser un nouveau titre en WTA 1000. Une performance que la Française n'avait plus réalisée depuis cinq ans, lorsqu'elle avait gagné les tournois de Wuhan et Pékin. Quelle que soit l'issue de la finale contre Kvitova, elle restera la première joueuse issue des qualifications à atteindre la finale d'un tournoi de cette envergure.