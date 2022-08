WTA 1 000 de Cincinatti : sur un nuage, Caroline Garcia se qualifie pour les demi-finales

Rien ne l'arrête. Caroline Garcia s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi du WTA 1000 Cincinnati en battant Jessica Pegula (6-1, 7-5), vendredi 19 août. Une performance de taille pour la Française, contre la 8e joueuse mondiale.

"J'ai joué un très bon match, je suis restée très agressive du début à la fin", a savouré la n°35 au classement WTA en conférence de presse, au sortir de sa victoire acquise en 1h13. Garcia, déjà titrée deux fois cette année, affrontera Aryna Sabalenka en demi-finale, samedi. L'autre rencontre opposera Madison Keys à Petra Kvitova.

Première demi-finale à ce niveau depuis quatre ans

Une victoire finale lui offrirait un troisième WTA 1000, après sa tournée asiatique couronnée de deux succès en 2017. Preuve de sa forme nouvelle, Caroline Garcia n'avait plus atteint le dernier carré à ce niveau depuis quatre ans. La Française reste dans la lignée d'un mois de juillet idyllique, qui l'a vu battre Iga Swiatek et conquérir un titre à Varsovie. Pas anodin, à dix jours d'un US Open qu'elle pourrait disputer avec le statut de tête de série.