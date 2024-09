Tennis : "J’ai perdu le plaisir de jouer"... Caroline Garcia annonce arrêter sa saison 2024

"Je prends quelques semaines de repos pour recharger les batteries, puis je commencerai à me préparer pour 2025." Première Française au classement WTA (36e), Caroline Garcia a annoncé l'arrêt anticipé de sa saison, vendredi 27 septembre, sur les réseaux sociaux. Après une demi-finale perdue face à la Polonaise Magdalana Frech au WTA 500 de Guadalajara (Mexique), mi-septembre, la Lyonnaise a choisi de mettre un terme à sa saison et de ne pas refouler les courts de compétition en 2024.

"Ce n'était pas une décision facile, car dans le tennis, chaque semaine de repos donne l'impression que tu prends du retard – tu perds des points au classement et tu 'manques' des opportunités. Mais je sais que c'est la bonne décision pour revenir plus forte en 2025 et me battre à nouveau pour des grands moments", justifie la 36e joueuse mondiale dans un long message partagé sur son compte X.

Guadalajara a marqué la fin de ma saison 2024. Ce n’était pas une décision facile, car dans le tennis, chaque semaine de repos donne l’impression que tu prends du retard—tu perds des points au classement et tu “manques” des opportunités. Mais je sais que c’est la bonne décision… — Caroline Garcia (@CaroGarcia) September 27, 2024

Caroline Garcia évoque une gêne physique, une épaule "poussée à sa limite" qui a "besoin de plus de temps pour guérir", mais surtout une grande fatigue mentale. "Mentalement, j'ai besoin de faire une pause (...) Cette année, mon état d'esprit était toxique. J'ai perdu le plaisir d'être une joueuse de tennis et je suis devenue obstinée par le classement et les victoires, dévoile-t-elle. Mes résultats n'ont pas été à la hauteur des objectifs que je m'étais fixé ou des attentes que j'avais. Le travail, les sacrifices, la douleur – tout semblait identique à avant, mais les résultats n'étaient pas là et je n'ai pas pu jouer au niveau dont je sais être capable. C'est difficile à accepter."

La possibilité d'un burn-out

La Lyonnaise a vécu une année 2024 compliquée sur le plan des résultats. En Grand Chelem, elle n'a pas dépassé le deuxième tour (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon), et a été éliminée dès son entrée en lice à New York fin août. Après ce match, elle avait évoqué la possibilité d'un burn-out auprès de L'Equipe. Depuis sa demi-finale à Rouen en avril, elle n'a plus enchaîné deux victoires consécutives, en sept tournois.

Caroline Garcia se dit notamment "épuisée par l'anxiété, les crises de panique, les larmes avant les matchs", "fatiguée de vivre dans un monde où ma valeur est mesurée par les résultats de la semaine dernière, mon classement, ou mes fautes directes." Avant d'ajouter : "Trop longtemps, j'ai laissé le tennis me consumer, subissant les hauts et les bas émotionnels de chaque résultat." Elle indique qu'elle va se reposer avant de repartir de l'avant lors de la saison 2025.