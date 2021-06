Roland-Garros 2021 : Stefanos Tsitsipas, Caroline Garcia, Enzo Couacaud... Le "Set à suivre" du mercredi 2 juin

C'est déjà le début du deuxième tour sur les courts de Roland-Garros. À l'affiche de la journée de mercredi, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Enzo Couacaud pour les messieurs, Caroline Garcia et Harmony Tan pour les dames.

Après l'entrée en lice de tous les favoris lors des trois premiers jours, place au 2e tour, mercredi 2 juin. Plusieurs affiches vont rythmer cette troisième journée, habituellement celle des enfants à Roland-Garros. Le Grec Stefanos Tsitsipas tentera de faire aussi bien que lors de son entrée en matière, alors que trois Tricolores essaieront de passer le cap pour le 3e tour.

Stefanos Tsitsipas ultra-favori sur le papier

Dans la lignée de son premier tour, le Grec Stefanos Tsitsipas va continuer sa montée en puissance contre l'Espagnol Pedro Martinez (24 ans, 103e). Grand outsider pour détrôner Rafael Nadal sur la terre battue parisienne, la tête de série numéro 5 a déjà réalisé un premier tour solide face au Français Jérémy Chardy, dimanche, avec une victoire en trois sets et un peu plus de deux heures de jeu. Face à lui, Pedro Martinez, un Espagnol plutôt coutumier du circuit Challenger. Sur le papier, la rencontre devrait être une simple formalité, mais la machine Tsitsipas a déjà montré qu'elle pouvait s'enrayer facilement par le passé. Alors méfiance.

Enzo Couacaud passe au révélateur

Après sa première victoire sur le circuit principal, dimanche face à Egor Gerasimov (7-6, 6-4, 6-3), la surprise française Enzo Couacaud va tenter la passe de deux du côté de la porte d'Auteuil. Problème, le Parisien de 26 ans fera face à une valeur sûre espagnole sur terre battue, l'Espagnol Pablo Carreno Busta. À 29 ans, la tête de série numéro 12 a déjà été quart de finaliste à deux reprises à Roland-Garros en 2017 et 2020. Un duel qui promet sur le terrain comme en tribunes pour le Tricolore, qui pourra certainement compter sur l'appui du public pour créer un deuxième exploit consécutif.

Caroline Garcia s'attaque à l'imprévisible Polona Hercog

Bien entrée dans son tournoi fétiche avec un succès sans accroc, lundi, face à Laura Siegemund, Caroline Garcia aura comme mission de renouveler sa bonne performance contre la Slovaque Polona Hercog (30 ans, 73e). Coachéé depuis peu par Gabriel Urpi, la Lyonnaise de 27 ans semble être passée dans une nouvelle phase de sa carrière après avoir coupé le cordon avec son père et entraîneur depuis ses débuts professionnels. Désormais 58e au classement WTA, elle veut emmagasiner de la confiance le plus rapidement possible pour remonter au classement. Elle doit néanmoins faire attention à son adversaire du jour, déjà tombeuse de la Néerlandaise Kiki Bertens (17e) à l'occasion du premier tour.

Harmony Tan défie une ex-finaliste de Roland-Garros

On ne l'avait pas vue venir, la voici désormais au deuxième tour. La Tricolore Harmony Tan (149e) a créé la sensation, lundi, en mettant au tapis sa compatriote Alizée Cornet en deux manches rondement menées. Au deuxième tour, la difficulté monte encore d'un cran puisque la Française de 23 ans, qui n'avait jamais passé un seul tour en Grand Chelem, devra batailler contre Marketa Vondrousova (21e). Méconnue du grand public, la Tchèque de 21 ans a pourtant été finaliste de l'édition 2019 du tournoi après avoir déjoué tous les pronostics. Depuis, peu de résultats marquants sont à mettre à son crédit. La vainqueure du jour pourrait affronter Caroline Garcia au troisième tour.

Medvedev enfin à l'aise sur terre ?

C'est la question qui entoure le numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Le Russe vient de remporter pour la première fois un match en carrière à Roland-Garros. Son deuxième tour lui propose Tommy Paul, un Américain placé 52e joueur mondial. Une opposition en "night session" qui pourrait être plus intense que ne le laisse paraître la différence de classement entre les deux joueurs. À 24 ans, il vient de décrocher une demi-finale la semaine dernière à Parme, tournoi de préparation à la quinzaine parisienne. Dans le même temps, Medvedev n'a pas fait mieux qu'un huitième de finale au Masters 1000 de Madrid cette saison sur terre. Le match piège par excellence pour un favori qui cherche encore à se jauger sur la surface.