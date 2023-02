Tournoi WTA de Lyon : Caroline Garcia s’incline à Lyon pour sa première finale de la saison face à Alycia Parks

La Française a cédé face à une Américaine bien plus convaincante, en finale dimanche.

Assumer un statut de favorite ne semble pas réussir à Caroline Garcia. Après l’échec en huitièmes de finale à Melbourne, la Française, rétrogradée à la cinquième place du classement WTA, s’est inclinée (6-7, 5-7) face à Alycia Parks en finale de l’Open 6e sens de Lyon, dimanche 5 février. Avec ce succès, la jeune Américaine de 22 ans décroche son quatrième titre de sa carrière.

Plus que jamais chez elle, la Lyonnaise, tête de série numéro un, a fait face à une 79e mondiale des grands jours avec une certaine résistance et régularité dans le jeu. Au terme d’un match d'un peu plus de deux heures, Parks a remporté le premier set au jeu décisif (7-6), avant de bénéficier d'une double faute de Caroline Garcia sur son unique balle de match dans la deuxième manche (5-7). La Française, impuissante, a même montré quelques signes d’agacement au cours du deuxième set.