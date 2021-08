Tournoi de Cincinnati : trop juste face à Andrey Rublev, Benoît Paire s'incline en quarts

Fin du beau parcours de Benoît Paire dans l'Ohio. Le Français s'est incliné en quarts de finale du tournoi de Cincinnati en trois sets et 1h40 de jeu (6-2, 3-6, 6-3) face à Andrey Rublev vendredi 20 août. Le Russe, tête de série numéro 4 du tournoi américain, a pris le meilleur sur l'Avignonnais, qui avait jusque-là impressionné en écartant notamment Denis Shapovalov et John Isner pour arriver en quarts de finale. Rublev affrontera samedi le vainqueur du match entre Daniil Medvedev et Pablo Carreno-Busta pour une place en finale.

Dans le premier set à sens unique, bouclé en à peine 19 minutes, Rublev a dominé le Français. Tranquille sur sa mise en jeu (91% de points sur sa première balle), le 7e joueur à l'ATP n'a concédé que cinq petits points à son adversaire sur son service. Paire s'est montré totalement inexistant, subissant totalement les échanges. Diminué, l'Avignonnais a fait appel au kinésithérapeute à la fin de la première manche pour un problème à l'épaule.

Une intervention médicale qui a fait du bien à Paire. Complètement transformé, il s'est montré beaucoup plus agressif, variant ses coups et poussant le Russe à la faute. Ses amorties ont mis Rublev en grande difficulté, déstabilisé dans le petit jeu. Breakant à la première occasion qui s'est présentée (à 2-1), l'Avignonnais a tenu son adversaire à distance grâce à une défense solide.

A third Masters 1000 semi-final of 2021 for @AndreyRublev97



The No.4 seed outlasts a spirited Paire 6-2 3-6 6-3 ro reach the last 4 in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/nWUS4PCdIV