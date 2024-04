Le Français s'est incliné après un combat en trois sets (6-3, 4-6, 6-1) contre le Norvégien, qui rejoint Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner dans le carré final.

Il faudra attendre encore un peu pour qu'Ugo Humbert connaisse sa première demi-finale de Masters 1000. Il n'en est pourtant pas passé loin, lui qui est devenu, ce vendredi 12 avril à Monte-Carlo, le premier Français depuis Richard Gasquet en 2018 à atteindre les quarts de ce tournoi. Face à Casper Ruud, il s'est incliné dans un match en trois sets (3-6, 6-4, 4-6) et 2h06 de jeu.

Il faut dire que le Norvégien est un habitué de la terre battue, en témoigne son statut de double finaliste de Roland-Garros (en 2022 et 2023). Là où son adversaire du jour n'avait, jusqu'à cette édition, pas remporté le moindre match dans le tableau principal à Monte-Carlo.

Ruud affrontera Djokovic pour une place en finale

Plus à l'aise sur ce terrain de jeu, le n°10 mondial a rapidement breaké son adversaire et déroulé son jeu jusqu'à s'offrir le premier set (6-3). Et si le scénario du set suivant semblait être une répétition du précédent mais, alors que Ruud menait 2-0, le Français s'est accroché. Il a d'abord debreaké pour revenir à la hauteur de son adversaire, a écarté trois balles de débreak dans un jeu de douze minutes, et a finalement renversé ce deuxième acte (6-4).

Mais Casper Ruud a l'expérience de son côté et le Scandinave a profité des quelques erreurs du Français pour se mettre à l'abri. Il a surtout sauvé deux balles de debreak dans un jeu important, empêchant ainsi Humbert de recoller à 3-2, pour ensuite s'imposer sans forcer (6-1).

Ugo Humbert stoppé en quarts par Casper Ruud !



Une semaine à Monte-Carlo très prometteuse pour la suite de la saison sur terre 👏#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Jhh6CNCZHl — FFT (@FFTennis) April 12, 2024

"C'est toujours très dur de jouer contre Ugo, quelle que soit la surface", a souligné Ruud, qui a reconnu s'être "un peu emmêlé" dans le deuxième set. Il va désormais retrouver Novak Djokovic, qualifié après sa victoire contre Alex De Minaur (7-5, 6-4), en demi-finale, samedi. Le n°10 mondial ne l'a "jamais battu" en cinq confrontations, comme il l'a rappelé en après-match et n'a, selon lui, "rien à perdre".

Le Français, lui, tire le bilan d'un tournoi très positif, à quelques semaines de Roland-Garros. "Ça montre que je peux bien jouer sur cette surface, a-t-il analysé en conférence de presse. Je suis en quarts, j'ai l'opportunité de faire mon meilleur résultat en Masters 1000, je joue un des meilleurs sur terre battue... Il faut que je continue le boulot." S'il estime avoir manqué de "physique" dans le dernier set, il a particulièrement apprécié sa capacité à ne rien lâcher : "Jusqu'au dernier point, j'y ai cru. Je me suis dit que je pouvais encore renverser le truc. Et ça, il faut que je le garde, ça me laisse une chance de faire mieux."