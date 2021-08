US Open 2021 : Benoît Paire rechute, Ugo Humbert éliminé par un qualifié, Caroline Garcia au deuxième tour... ce qu'il faut retenir de la journée des Français

C'est déjà la fin de l'aventure new-yorkaise pour Benoît Paire et Ugo Humbert. Le premier, 49e mondial, s'est incliné au premier tour de l'US Open, battu en quatre sets par le Serbe Dusan Lajovic, lundi 30 août (6-3, 7-5, 2-6, 6-4). Inconstant et souvent à la limite dans son attitude, Paire a commis trop de fautes pour véritablement inquiéter son adversaire du jour, classé 40e à l'ATP. De son côté, Humbert, pourtant tête de série numéro 23, s'est incliné en cinq sets face à Peter Gojowczyk. Caroline Garcia s'est fait peur mais a finalement décroché son ticket pour le tour suivant. Voici ce qu'il faut retenir de la journée des Français.

Un Paire et manque

Alors qu'il avait l'occasion de break dans le premier set, Paire a laissé filer sa chance, et même cédé son service sur un jeu blanc dans la foulée (4-2). Agacé, l'Avigonnais a multiplié les fautes et a connu des problèmes au service, laissant le Serbe prendre les commandes du match et s'emparer des deux premières manches. Le Tricolore, dos au mur, s'est relancé dans le troisième set, infligeant un 6-2 en 28 minutes à Lajovic.

Mal embarqué dans la quatrième manche après avoir été breaké d'entrée, Paire a une fois encore montré qu'il était capable de recoller au score, avant de craquer après cinq égalités sur son service (4-3). C'est la troisième fois que le Français se fait éliminé d'entrée à Flushing Meadows, après ses défaites au premier tour en 2011 et 2013.

La douche froide pour Humbert

La désillusion est totale pour Ugo Humbert. Numéro 1 français et tête de série numéro 23 à New York, le Messin s'est incliné face au qualifié allemand Peter Gojowczyk en cinq sets (1-6, 6-1, 6-2, 5-7, 6-4). Le Français de 23 ans, récent vainqueur du tournoi de Halle, avait bien démarré la rencontre avant d'exploser face au joueur sorti des qualifications.

Après un premier set parfait, conclu en 27 minutes, Ugo Humbert a totalement sombré, cédant deux manches au 141e mondial à l'ATP. S'il s'est réveillé de justesse pour inverser la tendance dans le quatrième set après avoir essuyé une balle de double break (3-2), le Lorrain a craqué en milieu de dernière manche. Pour la huitième fois en douze participations en Majeurs, Ugo Humbert ne verra pas le deuxième tour.

Hoang éliminé

Troisième Français à entrer en lice lundi, Antoine Hoang n'a rien pu faire face à Marcos Giron. Le 150e mondial s'est incliné en trois sets contre l'Américain de 28 ans (6-3, 6-4, 7-5). Malgré un sursaut dans la dernière manche, sauvant trois balles de match à 5-2, Hoang a commis trop de fautes (38, trois fois plus que son adversaire) pour véritablement inquiéter son adversaire, 64e à l'ATP.

Ça passe pour Garcia

Inquiétée en début de rencontre, Caroline Garcia s'est finalement imposée face à la qualifiée Harriet Dart en trois sets (6-7, 6-4, 6-2). Après une première manche très accrochée (1h06), remportée par la Britannique au terme d'un jeu décisif très serré, la Francilienne est bien revenue dans son match. Face à une adversaire diminuée, touchée à la jambe gauche après une chute en milieu de deuxième set, Garcia a haussé son niveau de jeu, pour finalement s'imposer en 2h45 de jeu.