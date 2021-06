Tournoi de Halle : vainqueur sur le gazon allemand, Ugo Humbert franchit un cap

Après les galères à Roland-Garros, le tennis français respire. Ugo Humbert s'est imposé en finale du tournoi de Halle face au n°7 mondial Andrey Rublev, en deux sets (6-3, 7-6), dimanche 20 juin. A 22 ans, il remporte son premier tournoi ATP 500 et signe sa plus belle victoire. Imperturbable face aux nombreux gestes d'humeur de son adversaire, Ugo Humbert s'est mis en confiance avant Wimbledon (28 juin-11 juillet) sur une surface qu'il apprécie de plus en plus.

Le Français a cependant souffert en fin de première manche où Andrey Rublev n'a cessé de hausser son niveau de jeu et mis Ugo Humbert sous pression, repoussant cinq balles de set. Lors du 2e set, les deux joueurs étaient au coude à coude et c'est finalement le Russe qui craquait lors du tie-break face à la solidité de Ugo Humbert.

Humbert règne sur Halle !



Ugo remporte son 3ème titre et 1er ATP 500 sur le gazon allemand face à Andrey Rublev 6-3 7-6 !



Bravo @HumbertUgo pic.twitter.com/ICY6FGBuJ4 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 20, 2021

Après sept jours de compétition, Ugo Humbert conclut en beauté un tournoi durant lequel il s'est défait d'un autre membre du top 10, Alexander Zverev, dès le deuxième tour. Sa victoire lui permet de grimper de la 31e à la 25e place du classement ATP. C'est sa troisième victoire en trois finales. En 2020, il avait déjà remporté les tournois ATP 250 d'Anvers et Auckland.