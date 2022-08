Tennis : Gaël Monfils, touché au pied droit, abandonne en huitième à Montréal

Déception et inquiétude pour Gaël Monfils au Canada. Le Français, blessé au pied droit, a dû abandonner jeudi 11 août en huitième de finale du Masters 1000 de Montréal, alors qu'il était mené 6-2, 0-2 par le Britannique Jack Draper (82e mondial).



Sport can be so cruel



Monfils is forced to retire after sustaining an injury in his 3rd round match vs Draper #OBN22 pic.twitter.com/f8kSunaXyK