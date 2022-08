Masters 1000 de Montréal : Gaël Monfils tombeur de Maxime Cressy et qualifié pour le troisième tour

Ça passe pour Gaël Monfils. Le Tricolore s'est extirpé du piège Maxime Cressy (31e mondial) au bout d'un match tendu, mercredi 11 août, en s'imposant en deux manches, à chaque fois remportée au tie-break (7-6[10], 7-6[6]). Après l'élimination d'Adrian Mannarino par la tête de série n°11 Jannik Sinner (2-6, 6-4, 6-2), un peu plus tôt dans la soirée, Monfils est désormais le dernier Français en lice dans le tournoi canadien.

Breaké d'entrée par son adversaire, 31e joueur mondial, le Français (20e) a dû s'employer pour prendre les devants. Mené 5-3 dans le premier set, débreakant à 5-5, le Français s'est ensuite offert un premier jeu décisif au bout de l'effort (12-10). Puissant au service, rapide à la volée, l'Américain a donné du fil à retordre au francilien.

Two set points saved in BOTH sets @Gael_Monfils digs deep for a 7-6(10) 7-6(6) win over Cressy!#OBN22 pic.twitter.com/kxNV7iAwse