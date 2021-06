Roland-Garros 2021 : sérieux, Novak Djokovic écarte Tennys Sandgren et se qualifie pour le 2e tour

Dans la torpeur de la session nocturne, Novak Djokovic n'a pas traîné pour évincer Tennys Sandgren du tableau de Roland-Garros et filer vers le 2e tour.

Après les qualifications de Roger Federer la veille et de Rafael Nadal quelques heures plus tôt sur le même court Philippe-Chatrier, Novak Djokovic a lui aussi validé son billet pour le 2e tour de Roland-Garros. Le finaliste sortant s'est imposé sans trembler face à l'Américain Tennys Sandgren, 66e joueur mondial, en trois sets (6-2, 6-4, 6-2) et 1h58 de jeu. Si ce dernier n'a jamais cessé de se battre, le Serbe était tout simplement meilleur que lui.

Désintérêt et nuisances sonores

Le Serbe a annoncé la couleur en prenant le service de son adversaire dès le premier jeu du premier set. Face à un Tennys Sandgren qui n'a réussi à passer que 54% de ses premières balles et surtout à ne marquer que trois points en retour de service, Novak Djokovic a survolé le premier acte. Le deuxième a commencé de la même manière pour le Serbe avec un break d'entrée de jeu, mais la conclusion s'est avérée moins aisée. Deux de ses mises en jeu ont été menacées par l'Américain, mais il a écarté sans sourciller chacune des six balles de débreak qu'il a subies.

Le troisième set a coïncidé avec une montée des tensions. Sandgren a d'abord écopé d'un avertissement après avoir envoyé un missile en tribune entre deux points. Djokovic a célébré quelques instants plus tard la validation du break à 1-1 par un cri excessif. Les deux joueurs ont aussi interpellé l'arbitre de la rencontre pour des nuisances sonores alors qu'une petite vingtaine de personnes étaient présentes dans les gradins.

L'arbitre de chaise a dû, par deux fois, rappeler à l'ordre certaines personnes qui discutaient en tournant le dos à la deuxième "night session" de l'histoire de Roland-Garros. Tout cela n'a pas empêché Novak Djokovic de s'imposer, sans lâcher le moindre jeu de service à Tennys Sandgren, avant de se montrer très neutre après sa victoire. Il a par contre ironisé à propos des projecteurs "très lumineux". C'est Pablo Cuevas qui se dressera sur sa route au deuxième tour, lui qui s'est offert Lucas Pouille plus tôt dans la journée.