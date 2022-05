Madrid : Djokovic dispose facilement d'Hurkacz, le choc entre Nadal et Alcaraz attendu... Ce qu'il faut retenir des matchs de vendredi

Le duel 100% espagnol entre l'idole et la pépite est plein de promesses et devrait animer le court central de Madrid, vendredi, en quart de finale. Djokovic, lui, est déjà dans le dernier carré.

Une journée de champions. Avec presque exclusivement des chocs entre têtes de série, les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, vendredi, en font saliver plus d'un. Novak Djokovic a parfaitement ouvert le bal sous le soleil madrilène en battant en deux sets Hubert Hurkacz. A la suite du numéro un mondial, Rafael Nadal va entrer sur le court pour faire face au prodige Carlos Alcaraz dans un choc attendu par tous les suiveurs. Les deux autres rencontres entre Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas et celle entre Félix Auger-Aliassime et Alexander Zverev rythmeront la soirée espagnole.

Novak Djokovic facile vainqueur d'Hubert Hurkacz

Si son état de forme a largement été en dents de scie cette saison, notamment à cause de son absence des circuits pour ses positions anti-vaccin, Novak Djokovic semble avoir retrouvé son mojo.

Sur l'ocre madrilène, le Serbe a assez aisément disposé du Polonais Hubert Hurkacz en 1h22 de jeu, désarçonné et sans grande solution de bout en bout face au numéro un mondial (6-3, 6-4). Djokovic retrouvera en demi-finale le vainqueur du duel Rafael Nadal-Carlos Alcaraz.