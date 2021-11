DIRECT. Novak Djokovic-Alexandre Zverev : suivez ce choc en demi-finale du Masters ATP

Et de cinq. Novak Djokovic et Alexandre Zverev sont opposés pour la cinquième fois cette année, à l'occasion des demi-finales des ATP Finals, samedi 20 novembre, à Turin. Avantage au Serbe, qui a remporté trois des quatres rencontres déjà disputées, dont la dernière en demi-finale de l'US Open, et qui mène (7-3) au total de leurs confrontations. Mais l'Allemand lui avait barré la route de la finale des Jeux olympiques, l'un des objectifs majeurs de sa saison.

Défait par Daniil Medvedev, l'Allemand a terminé deuxième du groupe Rouge et devra produire son meilleur tennis pour espérer décrocher un deuxième titre aux ATP Finals, après celui obtenu en 2018.