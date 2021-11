DIRECT. ATP Finals : suivez la rencontre entre Novak Djokovic et Casper Ruud

Il est le seul représentant du "Big Three" cette année. Novak Djokovic lance ses ATP Finals lundi 15 novembre, face à Casper Ruud. Le tournoi, qui se déroule à Turin, rassemble les huit meilleurs joueurs du monde. Le Serbe réalise une incroyable saison et vise un sixième sacre aux Masters, qui lui permettrait d'égaler le record de Roger Federer et d'inscrire encore un peu plus son nom dans la légende.