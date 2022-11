ATP Finals : Stefanos Tsitsipas vient à bout de Daniil Medvedev et peut encore rêver des demi-finales

Le Grec s'est imposé en trois sets (6-3, 6-7 [11], 7-6 [1]) face au Russe et défiera, vendredi, Andrey Rublev pour une qualification en demi-finale.

Les bras ballants, le regard perdu vers son clan après l'avoir copieusement réprimandé pendant trois sets, Daniil Medvedev ne comprend pas encore ce qu'il vient de lui arriver. Au terme d'un combat épique en 2h21 de jeu, Stefanos Tsitsipas est sorti vainqueur du duel face au Russe en trois sets (6-3, 6-7 [11], 7-6 [1]), mercredi 16 novembre.

Pour leur 11e confrontation (7 victoires à 4 pour Medvedev), le Grec a sorti le grand jeu pour se défaire de la tambouille parfois indigeste de son adversaire du jour dans ce Masters de Turin. Et il peut encore espérer rallier les demi-finales après la victoire de Novak Djokovic, plus tôt dans l'après-midi face à Andrey Rublev, qui permet au Serbe d'être le premier qualifié du groupe.

Tsitsipas et les montagnes russes

Planté à 3 mètres derrière sa ligne et incapable de lire le service de son adversaire, Daniil Medvedev a longtemps subi les assauts du numéro 3 mondial. Comme face à Rublev lors du premier match de poules, le Russe s'est montré beaucoup trop attentiste pendant un set et demi. Létal au service (aucune balle de break à sauver durant les deux premiers sets) et attaquant le filet à la moindre occasion (22 montées gagnantes sur 26), Tsitsipas a montré qu'il n'était pas qu'un très bon défenseur de fond de court pour rapidement mener 6-3.

Pendant ce temps, Medvedev était trop occupé à réprimander son clan, Gilles Cervara en tête, en quête de solution. Un classique. Mais le grand échalas de presque 2 mètres n'a pas été numéro un mondial pour rien. Malmené pendant presque deux sets, il s'est soudainement réveillé au tie-break pour faire entrer la partie dans une autre dimension. Enfin sorti de sa torpeur, plus créatif, il n'a eu de cesse d'haranguer la foule turinoise pour arracher le tie-break du deuxième set après avoir sauvé trois balles de match.

Le rapport de force s’est inversé et aurait pu sourire au Russe dans la troisième manche lorsque celui-ci s’est offert son premier break du match sur le service de son adversaire après lui avoir fait voir les quatre coins du court variant les missiles comme les frappes cotonneuses. Mais Daniil Medvedev est de nouveau sorti de son match alors qu'il servait pour la victoire, laissant son adversaire reprendre son étreinte pour se faire breaker à nouveau avant d’exploser dans le tie-break final (5-0 puis 7-2).

Rublev sur la route des demies

Défait sept fois en autant de rencontres face à des membres du top 10 depuis sa finale à l'Open d'Australie en début de saison, Daniil Medvedev doit encore digérer son ascension sur le trône et son premier titre majeur fin 2021, à l'US Open. Eliminé du Masters après sa défaite face au Grec, le Russe jouera un match sans enjeu, hormis les points pour la victoire, face à Novak Djokovic.

Pendant ce temps, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev vont se défier pour une place en demi-finale. Un duel qui s'annonce une nouvelle fois explosif.