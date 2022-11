ATP Finals : Novak Djokovic domine sans difficulté Stefanos Tsitsipas pour son entrée en lice

Le Serbe s'est imposé en deux sets, lundi, pour son entrée en lice au Masters de Turin.

Le faux pas face à Holger Rune a été bien digéré par Novak Djokovic. Quelques jours après sa défaite en finale du Masters de Paris-Bercy face au prodige danois, le Serbe a dominé son adversaire favori Stefanos Tsitsipas en deux sets pour son premier match de poules au Masters de Turin, lundi 14 novembre.

Face au 8e mondial, Stefanos Tsitsipas a rappelé les limites qu'il pouvait avoir en indoor face à un adversaire du calibre de Novak Djokovic. Défait huit fois de suite avant cette rencontre face au Serbe, dont trois revers en 2022, le Grec n'a jamais pu installer son jeu, bousculé par les variations incessantes du Serbe qui lui aura servi une tambouille particulièrement indigeste.

Djokovic prêt au service

Le service, c'est dans ce secteur particulier que l'ex-numéro un mondial a excellé. Servant le plomb (67% de premier service, sept points perdus sur sa première balle), Djokovic n'aura tremblé qu'un instant. A 6-4, 1-2 dans le second set, le joueur de 35 ans a senti le souffle du Grec dans sa nuque. Dépassé en fond de court, le Grec a changé sa tactique, sautant sur chaque occasion pour monter au filet.

Récompensé par une balle de break dans ce quatrième jeu de la seconde manche, Tsitsipas n'a rien pu faire sur sa seule occasion de la rencontre, agressé par un Serbe redevenu virevoltant. Poussé jusqu'au tie-break, Djokovic a une nouvelle fois accéléré face à un Tsitsipas dépassé pour se détacher (5-1) avant de conclure en deux sets (6-4, 7-6[4]). Sans Carlos Alcaraz et avec un Rafael Nadal déjà en difficulté après sa défaite inaugurale face à Taylor Fritz, le Serbe s'affirme une nouvelle fois comme le favori à la victoire finale pour s'adjuger un sixième sacre au Masters et égaler un certain Roger Federer.