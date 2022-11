Tennis : le Danois Holger Rune crée la surprise face à Novak Djokovic et remporte à Paris-Bercy son premier Masters 1000 à 19 ans

L'élève a dépassé le maître. Le duel entre Holger Rune, 19 ans, et Novak Djokovic, 35 ans, a tourné en faveur du Danois, dimanche 6 novembre, en finale du Rolex Paris Masters. Face au recordman de titres (six) à Bercy (3-6, 6-3, 7-5), le 18e mondial a remporté le premier Masters 1000 de sa carrière au terme d'un combat exceptionnel de plus de 2h30.

Devant l'ex-numéro 1 mondial, on a d'abord cru que la marche serait trop haute pour Rune, qui disputait son 88e match sur le circuit quand Djokovic chassait son 91 titre. Mais mené d'un set, le Danois est parvenu à renverser la partie dans une troisième manche complètement folle.

Rune s'est accroché

Sous pression dans le premier set, Rune a offert un break d'avance à son adversaire en commettant deux doubles fautes de suite et n'a ensuite pas pu revenir, encaissant même deux jeux blancs au passage (3-6). Mal embarqué, il n'a pourtant pas flanché sur le court central. Rageur, le Danois a conservé son premier jeu de service dans la deuxième manche en sollicitant l'aide du public, avant de prendre celui du Serbe et de garder son avance pour s'offrir une manche décisive (6-3).

Le "Djoker", apparu diminué de la cuisse gauche dans le troisième set, a pourtant compté un break d'avance, mais Rune est revenu à 3 jeux partout et a breaké le numéro 7 mondial au meilleur des moments : à 6-5 pour servir pour le titre. Dans un dernier jeu interminable (18 minutes), durant lequel Djokovic a manqué six occasions de subtiliser l'engagement adverse, le rookie a fini par l'emporter sur sa deuxième balle de match (7-5).

Le Danois entre dans le top 10

Alors qu'il n'avait remporté que deux ATP 250 jusqu'ici, quart de finaliste à Roland-Garros où il avait explosé aux yeux du grand public, il s'est adjugé le premier Masters 1000 de sa jeune carrière au terme d'un parcours plus incroyable. A Bercy, le joueurs de 19 ans a inscrit à son tableau de chasse le prestigieux nom de Stanislas Wawrinka, ainsi que ceux de cinq membres du top 10 (Hubert Hurkacz, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz et Félix Auger-Aliassime et donc Novak Djokovic).

Grâce à cette performance majuscule, Rune va intégrer le top 10 et passe donc premier remplaçant pour les ATP Finals (en raison du forfait de Carlos Alcaraz). Il s'affirme ainsi comme l'un des joueurs à suivre en 2023.