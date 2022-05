Roland-Garros 2022 : Alexander Zverev, 3e mondial, s'en sort en cinq sets après avoir été mené deux manches à zéro

L'Allemand, qui avait très mal commencé la rencontre mercredi, a su inverser la tendance et s'est qualifié pour le troisième tour.

Les têtes de série aiment se faire peur sur le court Philippe-Chatrier. Après Stefanos Tsitsipas, mardi soir, Alexander Zverev a remonté un déficit de deux sets sur le Central, mercredi 25 mai, avant de renverser en cinq sets (2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5) Sebastian Baez (21 ans, 36e) au deuxième tour de Roland-Garros.

Dans un match complètement fou et en sauvant une balle de match, @AlexZverev se qualifie pour le troisième tour.

Méconnaissable en début de rencontre, Zverev a subi le rythme de son jeune adversaire et a multiplié les erreurs sans réussir à reprendre l'ascendant. Le score sans appel de la première manche reflète ces difficultés. Baladé aux quatre coins du court, le champion olympique a montré de la frustration, se plaignant notamment du vent. Avec neuf fautes directes pour seulement trois coups gagnants, Zverev a logiquement cédé la première manche face à un adversaire à son aise.

Etonnant de maturité, Baez a ébloui le Central pour sa première sur ce court. Accélérations de coup droit bluffantes et amortis bien sentis, le jeune Argentin a fait se lever à plusieurs reprises le public du Chatrier pourtant acquis à la cause de son adversaire. L'état de grâce, qui a duré un set et demi, a coïncidé avec les difficultés de Zverev. Dans la deuxième manche, l'Allemand a commis dix fautes directes avant de réussir un coup gagnant.

Un cinquième set de haute volée

Mais "Sascha" s'est réveillé pour éviter l'humiliation et ce qui aurait été son pire parcours à Roland-Garros depuis son élimination au premier tour par Fernando Verdasco en 2017. Revenu dans la rencontre, il a su trouver les décalages et les coups de son adversaire ont semblé moins efficaces. Pendant deux sets, il a fait respecter son rang de manière autoritaire pour revenir à hauteur.

Dans un cinquième set de tous les dangers, l'Allemand a de nouveau montré des signes d'agacement, manquant de sérénité, avant de retrouver son calme et son tennis. Breaké lors du sixième jeu, il s'est tout de suite repris pour égaliser à 4-4. Une dernière manche de très haut niveau, dans laquelle les deux protagonistes se sont rendu coup pour coup devant un public ravi. Après avoir sauvé une balle de match sur son service à 5-4, Zverev a pris le service de son adversaire au meilleur des moments avant de conclure sur sa mise en jeu.

Vainqueur pour la première fois sur le circuit ATP début mai à Estoril, l'Argentin a offert au public un match très prometteur pour les années à venir. Alexander Zverev a dû, lui, puiser dans ses ressources pour passer ce deuxième tour piégeux. Il sera opposé à Brandon Nakashima pour une place en huitièmes de finale.