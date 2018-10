VIDEO. Plus de 20 m de haut : le record de la plus grosse vague surfée par une femme vient d'être homologué

Elle avait surfé sur cette vague le 18 janvier, à Nazaré (Portugal). Chez les hommes, le record reste détenu par le Brésilien Rodrigo Koxa, qui a surfé une vague de 24,38 mètres au même endroit, le 8 novembre 2017.

La Brésilienne Maya Gabeira a décroché lundi 1er octobre un titre au Guinness Book pour avoir surfé la plus grosse vague du monde pour une femme (20,72 m). La surfeuse, âgée de 31 ans, a réalisé cet exploit le 18 janvier à Nazaré, au Portugal.

Elle avait revendiqué son record dans la foulée auprès de la World Surf League, puis dans une pétition sur internet. "Etablir un record du monde était l'un de mes rêves depuis des années", a-t-elle assuré lors de la remise de son certificat, lundi, à Nazaré. Chez les hommes, le record reste détenu par le Brésilien Rodrigo Koxa, qui a surfé une vague de 24,38 mètres, toujours à Nazaré, le 8 novembre 2017.

On October 1, 2018 @MayaGabeira made history as the first Women's XXL Biggest Wave World Record holder in Nazaré, Portugal. #CatchThisWave @GWR pic.twitter.com/F0gMRPDHpP — World Surf League (@wsl) 2 octobre 2018

Une performance d'autant plus remarquable que Maya Gabeira a frôlé la mort il y a cinq ans. Le 28 octobre 2013, dès sa première séance de surf sur cette plage portugaise, la jeune femme avait filé à toute allure avant de chuter sur la face de la vague. Engloutie par les flots, elle avait perdu connaissance et avait failli se noyer. Mais son compatriote et coéquipier Carlos Burle était parvenu in extremis à la ramener sur la plage et à la réanimer.