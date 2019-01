VIDEO. À seulement 6 ans, Ali Fayed excelle dans le BMX

Ne jamais se fier aux apparences ! Du haut de ses 6 ans, Ali Fayed aussi appelé AliOneway, est un passionné de BMX. Et d’ailleurs, le BMX n’a plus de secret pour lui. Il pratique ce sport extrême dans les rues de Bombay où il vit et aime enchaîner des figures aussi risquées qu’impressionnantes.

Je n’ai pas peur. Je m’amuse beaucoup. Ali

"Ali commençait à faire des acrobaties sur un vélo standard. J’ai alors compris qu’il n’utilisait pas son vélo comme les autres enfants", confie le père d’Ali. À seulement 4 ans, le jeune AliOneway attirait déjà toute l’attention vers lui avec ses pratiques extrêmes. Comme un réel professionnel, le rider suit une alimentation stricte et parvient à combiner école et entraînement. Concernant la formation, le jeune garçon compte sur des tutoriels disponibles sur Youtube, sur les conseils avisés de champions de BMX mais aussi et surtout sur son père. Celui-ci a même quitté son emploi pour se consacrer uniquement à la passion de son fils. Il suit de près les exploits de ce jeune téméraire et est prêt à faire de nombreux sacrifices. En effet, Ali et son père n’ont qu’un objectif en tête : représenter l’Inde lors des futures compétitions internationales.