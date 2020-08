VIDEO. À 82 ans, on n’est pas trop vieille pour un saut en parachute !

"Je ne me suis pas posé la question de savoir si j’étais capable ou non de le faire. J’en avais envie, donc je m’en suis donné les moyens", raconte Maïté, le sourire aux lèvres. À 82 ans, elle a fait son premier saut en parachute, sans aucune appréhension.

"Une vie de 82 ans, c’est pas un long fleuve tranquille"

Et pour cause : son âge ne l’a jamais freinée dans ses choix. "Dans ma tête, je ne suis pas vieille. J’ai encore plein d’envies, je fais beaucoup de choses", affirme Maïté. Des envies qui lui font garder le moral. "Une vie de 82 ans, c’est pas un long fleuve tranquille. Il y a des choses négatives qui se sont passées. Mais l’important, c’est de surmonter, de rebondir, pour retrouver l’envie de vivre, profiter de toutes les bonnes choses qui nous sont offertes."

Surmonter et rebondir, c’est bien la philosophie de vie de Maïté. Pendant un an, l’octogénaire a été immobilisée à cause de problèmes de santé. "Je n’ai pas pu conduire ma voiture. Je ne pouvais pas marcher. Et puis je me suis dit : « C’est pas possible, il faut que tu te sortes de là. » Parce que j’allais mourir si je continuais à rester comme ça."

"Il faut avoir envie de se bouger"

Elle n’a rien lâché. Puis elle a remarché et fait du sport. "Ça étonnait même les kinés, parce que je les félicitais pour leur boulot. Ils me disaient : « Mais tu y es pour quelque chose aussi ! » Donc voilà, je pense qu’il faut avoir des envies. Il faut avoir envie de se bouger."

La vieillesse est d’ailleurs une chance, pour Maïté. Car la retraite permet de réaliser de vieux rêves et de tenter de nouvelles choses. "On fait ce qu’on veut quand on veut. On n’est plus contraint d’aller au boulot tous les jours. C’est bien le travail, si on a un boulot qu’on aime bien. Il y en a qui ne peuvent pas en sortir. Moi j’en suis sortie. J’avais envie de faire plein de choses. La vieillesse permet d’avoir du temps."

L’ancienne petite fille qui souhaitait devenir prof de gym ou marin a donc réalisé un exploit sportif à plus de 80 ans. Maïté en est la preuve : pour ceux qui rêvent, tout est possible.