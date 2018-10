Une tempête de neige tue au moins huit alpinistes sur un sommet au Népal

Le neuvième membre du groupe est porté disparu, annonce la police népalaise. Ils se trouvaient dans le massif du mont Gurja, un sommet qui culmine à 7 193 m.

Nouveau drame dans l'Himalaya. Au moins huit alpinistes ont été tués "apparemment en raison d'une tempête de neige", qui a dévasté leur camp, a annoncé la police népalaise, samedi 13 octobre. Le neuvième membre du groupe est porté disparu.

Les corps de huit personnes, dont des guides népalais et "des membres d'une expédition sud-coréenne", ont été localisés parmi les débris de leur camp par une équipe de secours, mais les conditions météo glaciales et instables ralentissent les recherches, explique la police.

"Nous estimons que cela été provoqué par une tempête de neige parce que les arbres sont brisés et les tentes détruites. Même les corps des victimes sont éparpillés", a détaillé un responsable de la police. "Il n'y avait plus de contact avec eux depuis hier, nous avons donc envoyé du monde depuis un village et un hélicoptère pour les retrouver".

L'expédition se trouvait dans le massif du mont Gurja, un sommet de 7 193 m. Celui-ci fait partie du massif du Dhaulagiri, la septième plus haute montagne du monde, qui fait elle-même partie de la chaîne de l'Himalaya.

Ce groupe d'alpinistes est le plus important à être victime d'un accident au Nepal ces deux dernières années.