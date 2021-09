L’Explos film festival atteint des sommets en Ariège

Amoureux des grands paysages et des aventures sportives, l'Explos film festival fête sa 14e édition. Au programme, une dizaine de projections pour s'évader et rêver en grand.

Dévaler les pistes enneigées des plus hauts sommets, descendre les rivières tempétueuses du Népal, grimper à mains nues les falaises, c’est le programme exceptionnel que promet l'Explos film festival, dédié à la montagne et à l’aventure. Pour sa 14e édition, à Ax-les-Thermes en Ariège, le festival fait voyager une nouvelle fois son public, du 9 au 12 septembre.

Des projections engagées

Pour cette édition, une dizaine de projections sont proposées, dont certaines inédites comme 4 degrés, film vertigineux d’Alexis Righetti, passionné de VTT en haute-montagne. L’occasion de découvrir des parcours inspirants telle que celui de Julia et son film éponyme. Cette jeune passionnée d’escalade est l’une des rares femmes à atteindre le niveau maximal en escalade, le 9b.

Un exploit qui l’a menée à une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo tout en féminisant l’escalade de très haut niveau. Sous le vent des glaciers, de Chris Tong Viet, propose les images spectaculaires de la kitesurfeuse Armelle Courtois et du canoéiste Thomas Martin, glissant sur les lacs des glaciers. Un paysage grandiose mais pourtant funèbre, ces lacs apparus récemment, signent le recul inexorable des glaciers, accélérés par le réchauffement climatique.

Rencontres sportives

Les deux sportifs seront présents pour rencontrer et partager leurs expériences avec le public, accompagnés par bien d’autres invités. Antoine Le Menestrel, grimpeur depuis les années 80, échangera sur la projection de son film L’escalade libérée, réalisé par Benoît Regord. Il y abordera son approche artistique de l’escalade, bien loin de la compétition. Mais aussi Anthony Newton, Pablo Signoret, deux base jumpeurs et highliners, sans oublier Guillaume Broust, réalisateur parapentiste et bien d’autres.

Un festival nécessaire pour réapprendre à rêver et pour "montrer qu’on peut (…) être acteur de sa vie et que ça nous rend pleinement heureux, tout simplement", explique Phillippe Bence, organisateur d’Explos. Pour tous ceux ne pouvant pas se rendre sur place, une sélection de films est disponible en libre accès sur le site du festival.

"Explos film festival", du 9 au 12 septembre au Cinéma – Casino d’Ax-les-Thermes, (Ariège). Séance dès 5 euros, pass intégral festival : 30 euros (passeport sanitaire obligatoire).