Le Français Xavier Thévenard remporte l'Ultra-trail du Mont-Blanc, en parcourant les 170 km en un peu moins de 21 heures

Cocorico ! Le Français Xavier Thévenard a remporté la 16e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc, samedi 1er septembre. Il a parcouru la boucle de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif en 20h46. Les coureurs avaient pris le départ vendredi 31 août à 18 heures de Chamonix (Haute-Savoie).

Le Français avait déjà remporté la célèbre course en 2013 et 2015. Avec ces trois victoires, il rejoint les deux recordmen du titre sur la compétition : l'Espagnol Kilian Jornet et le Français François D'Haene.

Jornet abandonne après une piqûre d'abeille

L'Espagnol Kilian Jornet, star de la course en montagne, a dû abandonner à mi-parcours à la suite d'une réaction allergique après avoir été piqué par une abeille à un pied. Depuis lundi 27 août et jusqu'au dimanche 2 septembre, près de 10 000 coureurs se sont donnés rendez-vous pour sept courses différentes. Ils étaient 2300 à prendre le départ de l'Ultra-trail vendredi soir.