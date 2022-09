Himalaya : le corps de la célèbre alpiniste américaine Hilaree Nelson a été retrouvé sur le mont Manaslu

La skieuse-alpiniste expérimentée, à la carrière prolifique, a glissé alors qu'elle descendait la huitième plus haute montagne du monde, après avoir atteint le sommet.

Le corps de l'alpiniste américaine Hilaree Nelson a été retrouvé, mercredi 28 septembre, dans l'Himalaya, deux jours après sa disparition sur les pentes du mont Manaslu, au Népal. "L'équipe de recherches qui est partie ce [mercredi] matin en hélicoptère a repéré son corps et le ramène", a déclaré Jiban Ghimire, de Shangri-La Nepal Trek, organisateur de l'expédition. Il a précisé que le corps a été ramené au camp de base et sera transporté par avion à Katmandou. Le jour même de sa disparition, une avalanche a tué un alpiniste népalais et blessé une dizaine de personnes, selon le ministère du Tourisme local.

Hilaree Nelson, une alpiniste expérimentée de 49 ans, a glissé alors qu'elle descendait à ski la huitième plus haute montagne du monde, après avoir atteint lundi le sommet avec son compagnon, Jim Morrison. Celui-ci, qui a dirigé les opérations de recherches, était parti mercredi matin à bord d'un hélicoptère pour la retrouver. Les hélicoptères n'ont pas pu voler lundi et les secours sont rentrés bredouille mardi.

En 2012, Hilaree Nelson fut la première femme à atteindre en 24 heures le sommet de l'Everest, la plus haute montagne du monde, et du sommet voisin du Lhotse. En 2018, elle est retournée au Lhotse et a effectué la première descente à ski de cette montagne, ce qui lui a valu le prix National Geographic d'aventurière de l'année.