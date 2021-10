Himalaya : l'exploit incroyable d'un Français de 19 ans

Vadim Druelle, 19 ans, s’est lancé un défi hors du commun : gravir la montagne de Manaslu (Népal), qui est le huitième plus grand sommet du monde. Le jeune savoyard a escaladé la montagne pendant 13 heures, sans sommeil et sans bouteille d’oxygène, avant de réaliser l’exploit. Il est désormais le plus jeune Français à avoir grimpé un tel sommet, même s'il a été victime de quelques hallucinations, qui n'entament pas sa joie.

Une passion familiale

Le jeune homme est membre de l’équipe de France de ski alpin. Il tient sa passion de ses parents, tous les deux guides de haute montagne. “Depuis tout petit on va en montagne, on l'emmène, on n'a jamais pris de 4x4 pour aller à la montagne. On a toujours appris à le faire soi-même”, raconte Véronique Fillon, la mère de Vadim. Le jeune sportif rêve également de devenir accompagnateur en haute montagne.