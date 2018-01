Elisabeth Revol, l'alpiniste secourue sur le Nanga Parbat, arrive en France

Elisabeth Revol a atterri mardi à Genève. Elle doit être conduite à l'hôpital de Sallanches pour y être soignée.

Elisabeth Revol est de retour en Europe. L'alpiniste française, secourue ce week-end sur le Nanga Parbat (8 126 m), au Pakistan, a atterri, mardi 30 janvier, à Genève (Suisse). Elle doit être conduite à l'hôpital de Sallanches (Haute-Savoie) où elle doit être soignée et où son mari, Jean-Christophe, l'attend.

L’alpiniste #ElisabethRevol est de retour en France. Elle vient d’atterrir à Genève. Elle est en route pour l’hôpital de #Sallanches ! pic.twitter.com/KnuNnWBMIr — Arnaud Comte (@arnaudcomte) 30 janvier 2018

La rescapée de "la montagne tueuse" souffre de gelures aux mains et au pied gauche, qui doivent faire l'objet de soins particuliers pour tenter d'éviter l'amputation. Elle a déjà reçu des premiers soins à l'hôpital d'Islamabad, en lien avec un spécialiste des pathologies de la montagne et de la haute altitude.

Une opération de sauvetage inédite

Elle avait quitté le Pakistan le matin même, promettant d'y revenir malgré l'issue tragique de son ascension réussie du neuvième sommet le plus haut du monde, dont son compagnon de cordée, le Polonais Tomek Mackiewicz, n'est pas redescendu.

L'opération de sauvetage avait été lancée samedi après-midi, avec l'aide de l'armée pakistanaise. Les quatre alpinistes polonais qui y ont pris part faisaient partie d'une expédition tentant de gravir le K2, deuxième plus haut sommet du monde (8 611 mètres) derrière l'Everest en hiver, ce qui serait une première.

Les sauveteurs n'ont pas été en mesure d'atteindre "Tomek", 43 ans, resté bloqué plus haut sur la montagne, et ont dû prendre la "décision terrible et douloureuse" de le laisser là. Situé dans le nord-est du Pakistan, le Nanga Parbat a vu plus de 30 alpinistes y trouver la mort avant d'être vaincu pour la première fois, en 1953.