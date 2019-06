Canicule : coup de chaud sur le Mont-Blanc

Les records de températures n'ont pas seulement été enregistrés en plaine, le phénomène a été également constaté en altitude, sur le Mont-Blanc (Haute-Savoie). Une aubaine pour les amateurs de parapente, qui ont pu monter très haut grâce à l'air surchauffé, et atterrir ainsi à 4 810 mètres d'altitude jeudi 27 juin. Un "toit de l'Europe" devenu terrain de jeu extraordinaire pour ces sportifs de l'extrême. Au sommet, on comptait jusqu'à 200 voiles.

13°C au lieu de zéro

Il a fait près de 7°C sur le Mont-Blanc, un record. Plus bas, à Chamonix (Haute-Savoie), le mercure affichait 30°C et les touristes se ruaient vers le téléférique vers l'Aiguille du Midi. Des visiteurs en quête de beaux paysages, mais pas seulement. "Ça devrait bien nous rafraîchir", concédait l'un d'entre eux. Quelque 20 minutes plus tard, il faisait 13°C là où il devrait faire zéro à cette époque de l'année.

