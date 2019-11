Alpinisme : il gravit les 14 sommets du monde en sept mois

C'est un exploit que l'on pensait humainement impossible. De l'Everest à l'Annapurna, un alpiniste népalais, Nirmal Purja, a gravi les 14 sommets les plus hauts du monde. L'homme de 36 ans a réussi en seulement sept mois ce que personne jusque-là n'avait pu faire en moins de sept ans. Des ascensions express, parfois sans dormir, et durant lesquelles il a dû affronter des conditions climatiques extrêmes. "Il faut avoir confiance en ses capacités et toujours avoir un état d'esprit positif, parce que parfois les choses vont mal tourner", explique le jeune homme.

Les ravages de l'alpinisme de masse

L'ancien soldat des forces spéciales britanniques a trouvé le temps entre ses exploits de secourir plusieurs alpinistes en détresse. Au sommet de l'Everest, il a aussi constaté les ravages de l'alpinisme de masse. Nirmal Purja aurait même pu boucler son record un peu plus vite si les autorités chinoises ne lui avaient pas barré l'accès aux montagnes pendant un temps.

Le JT

Les autres sujets du JT