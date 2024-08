Reportage "Venir ici ne me pose aucun problème" : malgré les conséquences environnementales, des skieurs profitent de la neige en plein été à Madrid

Faire du ski à Madrid en plein été, c’est possible. Cela se passe à 30 minutes en voiture du centre-ville de la capitale espagnole, dans le centre commercial d'Arroyomolinos. Une piste inclinée de 250 mètres est installée dans un hangar. Dépaysement garanti, alors que la température extérieure est de 36 degrés et malgré la question des conséquences environnementales.

Un télésiège, un téléski, une température de -3°C : le tout non pas dans une station de ski mais bien dans un hangar tapissé de neige au sud de Madrid. L’endroit s’appelle SnoZone, coincé entre deux restaurants, en face de salles de cinéma. Pour Javier, la quarantaine, fan de surf venu entre amis dévaler la piste de 250 mètres, c’est une bonne occasion d’assouvir sa passion : "Nous aimons ça et, avec la chaleur dehors, c'est une façon de passer un peu de temps au frais. On en profite aussi pour faire du sport et c'est bien."

"Quand on sait qu'il fait 34°C dehors, oui, ça fait un peu bizarre..." Javier, skieur à Madrid franceinfo

Forcément, la question du bilan carbone et de ses conséquences sur l'environnement se pose. L’entreprise qui gère le lieu a installé des panneaux solaires et sur son site internet, SnoZone affirme être associé avec une ONG qui plante des arbres dans le monde pour compenser ses émissions de CO2. Jésus, 27 ans, se dit écologiste, mais n’a pas d’état d’âme à venir skier pendant l’été. "Je ne pense pas que cela ait un impact de venir quelques fois ici tout l’été, assure-t-il. Lorsque je pars en montagne chaque semaine, je reviens avec un sac-poubelle rempli de plastique provenant des promenades en montagne. Venir ici ne me pose donc aucun problème."

Près de 200 000 clients par an

De son côté, Juan Carlos, 32 ans, se pose des questions, mais entre partir à l’étranger sans avoir de garantie de neige et cette piste, le choix est rapidement fait pour ce passionné de ski : "C'est le seul moyen de maintenir la forme pendant l’été. Avant, il y avait les glaciers, mais ils fondent et ne tiennent plus comme il y a 10 ans, lorsqu'ils étaient ouverts tout le mois d'août avec une neige de bonne qualité."

L’entreprise revendique 200 000 clients à l’année. Oasis de fraîcheur pour les uns alors que les températures dépassent les 34°C degrés depuis plusieurs semaines, désastre écologique pour les autres : cette piste ne laisse dans tous les cas pas indifférents.